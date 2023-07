Les restes d’un soldat canadien de la Première Guerre mondiale identifiés 100 ans plus tard

La dépouille d’un soldat canadien de 29 ans décédé lors d’une bataille majeure de la Première Guerre mondiale a été identifiée, a annoncé mardi le gouvernement fédéral.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes ont déclaré avoir confirmé qu’une tombe au cimetière britannique Bois-Carré à Thélus, en France, appartient au Sgt. Arthur Melvin.

Melvin a été présumé mort le 9 avril 1917, lors de la bataille d’Arras, une offensive majeure qui comprenait l’assaut canadien sur la crête de Vimy.

« Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis la bataille d’Arras, le temps ne change pas l’ampleur du sacrifice du sergent Melvin au service du Canada », a déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, dans un communiqué.

« Aujourd’hui, nous réfléchissons à la dette que nous devons à tous nos morts, de la Première Guerre mondiale et d’autres conflits. À la famille du sergent Melvin : vous avez ma sympathie et mes remerciements. N’oublions pas. »

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a déclaré que les Canadiens « ont le devoir d’honorer tous ceux qui ont bravement servi notre pays et ceux qui ont fait le sacrifice ultime ».

« L’identification de la tombe du sergent Melvin permet à sa famille de tourner la page et aux Canadiens de réfléchir à son incroyable courage. On se souviendra toujours de lui », a déclaré MacAulay.

Né le 3 juin 1887, Arthur Davidson Melvin est arrivé au Canada en tant qu’immigrant écossais quelque temps après 1901 et a travaillé comme tuyauteur avant de s’enrôler dans le 56e bataillon d’infanterie du Corps expéditionnaire canadien le 18 mai 1915 à Calgary, selon le MDN.

Il a navigué pour l’Angleterre en mars 1916 et a ensuite été transféré au 31e bataillon d’infanterie.

Melvin a été porté disparu et plus tard présumé mort le 9 avril 1917, tandis que le 31e bataillon d’infanterie se battait pour nettoyer et tenir le village de Thelus.

Le MDN indique qu’en juin 2019, la Direction de l’histoire et du patrimoine a reçu un rapport de la Commonwealth War Graves Commission concernant une tombe appartenant peut-être à Melvin.

À l’aide des archives, ainsi que de l’aide de l’Équipe d’intervention en odontologie médico-légale des Forces canadiennes et du Musée canadien de l’histoire, la Commission d’examen de l’identification des victimes du MDN a confirmé l’identité des restes en octobre 2021.

Le MDN dit que les Forces armées ont informé la famille de Melvin, avec une cérémonie de reconsécration de la pierre tombale qui devrait avoir lieu « à la première occasion ».

Melvin fait partie des plus de 11 000 soldats sans sépulture connue dont les noms figurent sur le Mémorial national du Canada à Vimy en France.