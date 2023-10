La famille d’Allen Livingston a cherché des réponses pendant plus de 30 ans après la disparition de Livingston, alors âgé de 27 ans, en 1993. Sa mère a toujours eu le pressentiment qu’il avait été assassiné par le tueur en série présumé de l’Indiana, Herbert Baumeister. Cette semaine, sa famille a enfin pu fermer ses portes.

L’ADN de Livingston a été comparé à un échantillon provenant de restes trouvés sur le domaine de Baumeister à Fox Hollow Farm, a indiqué le bureau du coroner du comté de Hamilton.

Huit corps ont été identifiés sur la propriété lors de l’ouverture du dossier en 1996, mais la technologie ADN n’était pas suffisamment avancée pour identifier les autres restes à l’époque.

« Entendre parler d’Allen a été une véritable montagne russe d’émotions », a déclaré Eric Pranger, le cousin de Livingston, qui a demandé la réouverture de l’affaire l’année dernière. « Nous sommes heureux parce que nous avons réussi à tourner la page et que nous avons pu l’identifier, mais tristes parce que nous avons dû revivre cela un peu. »

Les enquêteurs pensent que Baumeister fréquentait les bars gays pour attirer des hommes chez lui et les tuer. Il est lié à la disparition d’au moins 16 hommes depuis 1980. Il s’est suicidé à l’âge de 49 ans en juillet 1996 avant que les enquêteurs n’aient eu la possibilité de l’interroger. laissant des familles comme celle de Livingston sans réponses.

Pranger a déclaré que la mère de Livingston avait perdu tout espoir de retrouver son fils au fil des années, car chaque fois qu’elle appelait pour vérifier son cas, il n’y avait aucune nouvelle information. Il a déclaré que Sharon Livingston avait toujours eu le sentiment que son fils était à Fox Hollow Farms – un sentiment que Pranger a appelé « l’intuition de la mère ».

Lorsque le dossier a été rouvert, elle a soumis un échantillon d’ADN au bureau du coroner. L’année dernière, elle a déclaré à l’affilié de NBC AVEC d’Indianapolis que la recherche de son fils était devenue plus urgente pour elle après qu’on lui ait diagnostiqué un cancer.

« Je n’ai pas la dépouille de mon fils, et tant que je ne l’aurai pas, ce sera inachevé pour moi, et j’espère les récupérer avant mon décès », a déclaré Sharon à WTHR en novembre dernier.

Elle a enfin ces restes. Le coroner du comté de Hamilton, Jeff Jellison, l’a appelée lundi pour lui faire savoir que son fils avait été identifié.

Il a déclaré qu’un os de jambe d’Allen Livingston faisait partie des 44 ensembles de restes du premier lot soumis par son équipe aux tests ADN.

« Quelles sont les chances que notre première identification à partir de 10 000 morceaux d’os soit celle de la famille qui a effectué l’appel initial ? » dit Jellison.

Les enquêteurs ne savent toujours pas combien de personnes seront identifiées.

Krista Latham, anthropologue légiste à l’Université d’Indianapolis, a aidé à déterminer quels ensembles de restes avaient les meilleures chances de produire un profil ADN à soumettre au laboratoire de la police d’État.

Lorsque les restes ont été retrouvés en 1996, la technologie de l’ADN était coûteuse et bien plus rudimentaire. Cela nécessitait un grand volume de matériel squelettique et les tests n’étaient pas aussi individualisés qu’aujourd’hui, a déclaré Latham. Son laboratoire est impliqué dans l’affaire depuis les fouilles initiales.

La technologie actuelle de l’ADN – qui utilise l’ADN nucléaire plutôt que l’ADN mitochondrial – est beaucoup plus sensible et peut utiliser de très petits échantillons de matériaux squelettiques pour générer des profils très individualisés.

Allen Livingston a disparu en 1993. Avec l’aimable autorisation d’Éric Pranger

« C’est cette sensibilité accrue de la technologie de l’ADN qui nous a vraiment permis d’étudier le matériel squelettique d’une manière qui n’était pas possible auparavant », a déclaré Latham.

Elle a ajouté qu’une autre partie des restes est difficile à identifier, même avec les capacités technologiques actuelles, principalement parce qu’ils ont été brûlés ou écrasés avant d’être récupérés. Certains sont aussi petits qu’un ongle.

Quatre autres profils ADN ont également été identifiés dans le même lot que celui de Livingston, mais ils ne peuvent pas être associés à une personne disparue en raison du manque d’échantillons de référence provenant des membres de la famille.

Jellison, Latham et Pranger encouragent les autres familles dont des proches ont disparu entre les années 1980 et le milieu des années 1990 à fournir des échantillons.

« Cela vous empêchera de vous demander où se trouve réellement votre proche », a déclaré Pranger. « Au lieu de cela, vous aurez une preuve solide qu’ils ont été trouvés. »

Tous les restes sont conservés dans une salle de preuves sécurisée à température contrôlée du département d’anthropologie et d’archéologie de l’Université d’Indianapolis, où ils se trouvent depuis 27 ans.

« Cette première identification est importante, mais ce qu’elle nous a appris, c’est que ce que nous faisons est juste », a déclaré Jellison. « Maintenant, il est temps de se remettre au travail, car nous savons désormais que nous pouvons produire des résultats. »