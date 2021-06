Les restes du marchand d’esclaves Nathan Bedford Forrest exhumés pour enlèvement

Les restes de Nathan Bedford Forrest et de sa femme ont été retirés du Health Sciences Park de Memphis et emmenés dans un coffre-fort dans un endroit tenu secret dans l’ouest du Tennessee.

Le commissaire du comté de Shelby Van Turner, Lee Millar des Sons of Confederate Veterans et Brent Taylor, actuel commissaire électoral du comté de Shelby qui a été directeur de funérailles supervisant l’exhumation, ont pris la parole lors d’une conférence de presse vendredi à l’extérieur du parc.

Les travaux visant à retirer les restes du tristement célèbre général confédéré, marchand d’esclaves et premier chef du Ku Klux Klan ont commencé le 1er juin et devraient durer de deux à trois semaines.

Les travailleurs ont découvert les restes lundi, vers 9h01, mais aucune annonce n’a été faite avant vendredi, afin de laisser le temps de confirmer que la zone avait été correctement fouillée pour tous les artefacts, a déclaré Taylor. Taylor et Turner ont souligné que le retrait de la statue avait également eu lieu à l’horodatage de l’indicatif régional de Memphis, mais dans la soirée, à 21h01 en décembre 2017.

Les restes et la statue doivent être rassemblés et enterrés à Columbia, Tennessee, au National Confederate Museum d’Elm Springs.

L’équipe de construction a commencé les fouilles en supposant que les restes seraient trouvés directement sous la statue, mais lorsque les équipes ont découvert que les restes étaient probablement plus profonds, le parc est devenu un site de fouilles archéologiques, selon Millar, qui a décrit la fouille comme un « processus fastidieux . »

NATHAN BEDFORD FORREST :Le général confédéré impliqué dans le massacre de Fort Pillow des soldats de l’Union qui se sont rendus

L’équipage a trouvé un « berceau victorien », contenant les initiales de Forrest, qui les a renseignés sur l’emplacement des restes des Forrest. En fin de compte, les tombes ont été trouvées à 10 pieds sous la base de la place avec le cercueil de Forrest retiré intact, mais celui de sa femme s’était considérablement détérioré. Ses restes ont été placés dans un cercueil temporaire.

Le parc devrait accueillir une célébration le 10 juin, mais la clôture de confidentialité entourant la place restera pendant les festivités, a déclaré Turner. Il a ajouté que les travaux dans le parc devraient être terminés d’ici le 1er juillet mais auraient été achevés l’année dernière si la pandémie n’avait pas perturbé les dates d’audience.

Turner a déclaré que les projets d’ériger un nouveau symbole à la place de Forrest n’avaient pas encore été discutés.

« Laissons le parc respirer, détendons-nous un peu et profitons du parc », a-t-il déclaré. « Nous allons laisser le soin aux Memphiens et aux Shelby Countians [on the destiny of the park]. »

Le parc, anciennement connu sous le nom de Forrest Park, a été acheté par Memphis Greenspace en 2017 lorsque la statue équestre a été retirée.

FORREST AU TENNESSE :Des questions subsistent sur la suite du processus de suppression du buste de Nathan Bedford Forrest

La statue de Forrest était debout de 1904 à 2017, lorsque la ville de Memphis a transféré la propriété du parc à Memphis Greenspace, une organisation à but non lucratif dirigée par Turner, maintenant commissaire du comté de Shelby. Turner a été intimement impliqué dans le délicat processus juridique qui a conduit au début des travaux au début du mois.

Des descendants de Forrest étaient présents lorsque les cercueils ont été déterrés, tout comme ils l’étaient lorsqu’ils ont été placés pour la première fois dans le sol en novembre 1904. Millar a déclaré que la famille Forrest était soulagée que les restes aient été localisés et qu’ils seraient placés dans un endroit sûr. Il l’a qualifié de « moment de cercle complet ».

Un photographe a capturé l’exhumation du comté de Shelby et de la famille Forrest, mais il est probable que ces photos resteront scellées, a déclaré Taylor.

« Nous voulions que ce processus soit respectueux, qu’il guérisse les divisions », a déclaré Turner, décrivant un moment similaire de « cercle complet » d’avoir une célébration du 19 juin dans la foulée de l’exhumation, une célébration de l’émancipation dans un parc qui a déjà fait n’autorise pas les Noirs et a récemment symbolisé les divisions de Memphis.

« Je pense que la famille Forrest voulait que les restes de leur ancêtre reposent en paix », a poursuivi Turner, « car il n’y aurait jamais de paix ici. »

Le retrait fait suite à un solide effort d’organisation populaire de Take ‘Em Down 901 qui a sensibilisé le public et exercé des pressions politiques pour retirer les statues. L’effort a été dirigé par maintenant le commissaire du comté de Shelby, Tami Sawyer, et le révérend Earle Fisher.

Alors que les travaux d’exhumation des restes avaient lieu, la commissaire Sawyer a été raillée par un travailleur du site alors qu’elle s’adressait aux médias. L’homme, George « K-Rack » Johnson, 46 ans, pouvait être vu agitant un drapeau confédéré, entendu chanter « Dixie », appeler Sawyer un « morceau de merde communiste » et dire que « si vous étiez un mec, je battrais ton a– » selon un rapport de police.

MONUMENTS CONFÉDÉRÉS :Ce que faisaient et croyaient les hommes honorés par les statues

Sawyer a porté plainte et un mandat d’arrêt contre Johnson a été émis par la suite trois jours plus tard. Il a été inculpé de délit de violence, arrêté et a depuis été libéré.

La tension continue autour du parc « aurait pu être un désastre », selon Turner. Au lieu de cela, il a déclaré que les deux côtés du spectre politique étaient déterminés à travailler côte à côte.

« Nous n’avons pas eu les problèmes que d’autres villes ont rencontrés », a déclaré Taylor. « Nous avons bien fait les choses. »

Lucas Finton est stagiaire en actualités au Commercial Appeal. Il peut être contacté par e-mail à lucas.finton@commercialappeal.com ou suivi sur Twitter @LucasFinton.