Les restes du général confédéré retirés du monument

RICHMOND, Virginie (AP) – Alors que les restes d’un général confédéré ont été déterrés mardi à Richmond, les spectateurs se sont engagés dans une discussion parfois animée avec quelques fils d’anciens combattants confédérés qui ont également regardé les travailleurs finir de retirer le dernier monument confédéré appartenant à la ville. .

Les restes du général AP Hill ont été enlevés un jour après qu’une statue de lui ait été démontée lundi.

Le Washington Post rapporte que des travailleurs ont levé une bâche pour protéger leur vie privée alors que John Hill, qui partageait un ancêtre avec le général, a aidé un entrepreneur de pompes funèbres à rassembler les restes dans un sac mortuaire. Devin Curtis, un résident de Richmond, qui est noir, s’est approché d’un petit groupe de membres des Sons of Confederate Veterans qui regardaient depuis l’intersection très fréquentée où la statue s’est tenue pendant plus d’un siècle.

Curtis a demandé pourquoi les hommes portaient de grands drapeaux de bataille confédérés au dos de leurs gilets en cuir. Ils ne répondraient pas. Un autre homme blanc a défendu le symbole, la discussion s’est intensifiée et d’autres se sont joints des deux côtés, plusieurs d’entre eux armés.

Plus d’une demi-douzaine de policiers ont convergé. Mais Curtis et l’un des partisans confédérés ont entamé une conversation tranquille sur le côté. “Je n’aime pas ce drapeau, mec, ça me fait tellement mal”, a déclaré Curtis.

“Je comprends. Je ne vous déteste pas », a déclaré l’homme blanc, qui a refusé de donner son nom à un journaliste.

Curtis et l’autre homme s’embrassèrent.

La statue de Hill a survécu à une douzaine d’autres démontées depuis les manifestations de justice sociale de 2020. Son retrait a été plus compliqué car les restes de Hill ont été enterrés sous le monument.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils prévoyaient de donner la statue au Black History Museum & Cultural Center of Virginia à Richmond, qui était la capitale de la Confédération pendant la majeure partie de la guerre civile.

Le Post a rapporté que les restes de Hill avaient été retrouvés partiellement sous terre, sous la terre qui avait été entassée autour de l’ancienne fondation. Les restes devaient être enterrés dans un complot à Culpeper, près de l’endroit où il est né.

The Associated Press