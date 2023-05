Les restes de Madison Scott retrouvés 12 ans après sa disparition près de Vanderhoof, en Colombie-Britannique

La GRC affirme avoir retrouvé la dépouille de Madison (Maddy) Scott, 12 ans après sa disparition.

Scott a été vue pour la dernière fois le 28 mai 2011, alors qu’elle célébrait l’anniversaire d’un ami dans un camping à Hogsback Lake, à environ 25 kilomètres au sud-est de sa ville natale de Vanderhoof, en Colombie-Britannique.

Elle avait 20 ans à l’époque.

La police affirme que l’identité des restes a été confirmée par le service des coroners de la Colombie-Britannique et que la GRC exécute actuellement un mandat dans une propriété rurale du côté est de Vanderhoof, à environ 80 kilomètres à l’ouest de Prince George.

« La zone a été sécurisée et des ressources supplémentaires devraient rester sur place aussi longtemps que nécessaire », a déclaré le cap. Madonna Saunderson dans un communiqué.

La famille de Scott a été informée dimanche et la police a déclaré qu’elle demandait de la confidentialité. Saunderson a déclaré que le corps de Scott avait été retrouvé « il y a quelques jours », mais n’a pas précisé exactement quand il a été retrouvé.

Saunderson n’a pas non plus dit si les informations menant à la découverte de Scott provenaient de nouvelles informations fournies par le public.

Elle a déclaré que la possibilité d’un acte criminel n’a toujours pas été exclue, mais qu’aucune arrestation n’a été effectuée.

«Cette enquête a été une priorité pour la GRC au cours des 12 dernières années», dit-elle dans la déclaration.

« La découverte de Maddy est un développement significatif [but] cette enquête reste une enquête active et en cours sur une personne disparue. »

Saunderson a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun danger pour le public lié à la découverte des restes de Scott.

Affaire très médiatisée

La disparition de Scott a maintenu une grande visibilité, avec des panneaux d’affichage et des affiches demandant des conseils sur sa disparition toujours monnaie courante à Vanderhoof et dans les communautés voisines, y compris Prince George.

Sa famille a offert une récompense de 100 000 $ pour des informations ayant entraîné des arrestations liées à sa disparition et son histoire a fait l’objet de plusieurs reportages d’enquête dans les médias au Canada et à l’étranger.

Un panneau d’affichage demandant des informations sur la disparition de Madison Scott près de Vanderhoof, en Colombie-Britannique (Betsy Trumpener/CBC)

La dernière observation connue d’elle a eu lieu vers 3 heures du matin, heure du Pacifique, le 28 mai 2011.

Elle a disparu avec son iPhone et les clés de sa camionnette, laissant derrière elle sa tente et le véhicule.

La famille et la police ont déclaré qu’il était inhabituel qu’elle ne soit pas en contact, ce qui a amené les enquêteurs à croire qu’un acte criminel était impliqué.

Des recherches approfondies au sol, dans les airs et dans l’eau ont été menées en vain, et sa famille et ses amis ont gardé l’espoir de sa découverte grâce à une page Facebook et à une recherche annuelle de la zone où elle a été vue pour la dernière fois.

Dans une déclaration vidéo publiée en 2021, sa mère l’a décrite comme « merveilleuse, désordonnée, créative, aimante », tandis qu’un coéquipier de hockey se souvenait d’elle comme d’une passionnée de photographie.