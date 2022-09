Les restes de l’ouragan Kay pourraient provoquer un rare déluge et inonder la Californie

Avec une grande partie de la Californie en train de cuire sous une vague de chaleur record en septembre, il semble difficile de croire que le temps pourrait devenir plus inhabituel. Cependant, dès jeudi, le sud de la Californie et d’autres parties du sud-ouest pourraient faire face à un autre événement extrême. Les restes de l’ouragan Kay – actuellement à environ 200 miles au sud-ouest de la Basse-Californie au Mexique – devraient apporter des précipitations importantes et d’éventuelles inondations dans la région vendredi et samedi. Certaines régions, en particulier dans l’intérieur de la Californie du Sud, pourraient voir plusieurs centimètres de pluie.

“[C]La confiance augmente rapidement pour un événement pluvieux important dans le sud de la Californie, en Arizona, et éventuellement dans le centre de la Californie et du Nevada jusqu’à samedi », a déclaré le National Weather Service. a écrit dans une discussion mercredi.

Le soulagement de la chaleur et de la sécheresse offert par de telles pluies serait bénéfique dans cette région exceptionnellement sèche. Cependant, il existe un risque sérieux d’inondation car les averses ruissellent sur le terrain desséché.

“[I]Ce n’est jamais une bonne chose d’avoir trop de pluie en même temps, un trait bien trop courant parmi les tempêtes tropicales lentes », a écrit le service météorologique. “Ainsi, le potentiel d’inondation soudaine augmente également rapidement.”

Les prévisionnistes, cependant, soulignent toujours qu’il existe une grande incertitude quant à la quantité exacte de pluie et où.

Ouragan de catégorie 2 avec des vents de 100 mph, Kay se déchaîne dans l’océan Pacifique au sud-ouest de la pointe de la Basse-Californie. Il devrait se déplacer essentiellement parallèlement à la péninsule mexicaine au cours des prochains jours.

Le Centre national des ouragans demande à Kay de se renforcer légèrement mercredi avant de commencer à s’affaiblir jeudi alors qu’il se rapproche d’un éventuel atterrissage au Mexique. Des avertissements d’ouragan ont été lancés pour la côte centre-ouest de la Basse-Californie, où la tempête est censée être la plus proche de la côte, tandis que des avertissements de tempête tropicale ont été émis plus au sud.

Certaines parties de la Basse-Californie pourraient voir jusqu’à 15 pouces de pluie de Kay, ainsi qu’une onde océanique destructrice et des vents de force ouragan. Les pluies torrentielles de Kay ont déjà tué trois personnes en Basse-Californie, selon rapports locaux.

Les vents de Kay devraient toucher presque toute la Basse-Californie, même du côté du golfe de Californie. Kay est un grand ouragan avec des vents de force tempête tropicale (39+ mph) s’étendant jusqu’à 230 miles de son centre.

Impacts potentiels sur la Californie du Sud

La taille de Kay rend probable que la tempête aura, en fait, des impacts notables sur le sud de la Californie, l’Arizona et le Nevada, même si l’actuel Hurricane Center voit la tempête commencer à s’éloigner de la côte californienne et de ses îles au large vendredi.

D’ici jeudi, les nuages ​​​​de Kay commenceront à se répandre dans le sud-ouest des États-Unis, aidant à soulager la chaleur. “[T]L’énorme bouclier nuageux de Kay mettra fin très efficacement à la vague de chaleur en cours dans la région », a écrit le service météorologique.

Quelques bandes extérieures de Kay pourraient s’égarer dans l’extrême sud de la Californie dès jeudi, selon Bureau de prévisions du service météo à San Diego.

L’humidité de Kay devrait se répandre sérieusement dans la région vendredi, entraînant un potentiel de précipitations de San Diego à Phoenix, avec des averses possibles aussi loin au nord que Las Vegas.

Le service météorologique a placé une large bande du sud de la Californie dans une zone à risque léger à modéré d’inondation soudaine entre vendredi et samedi matin. Il a averti que le risque pourrait être élevé si les simulations des modèles convergent sur plusieurs pouces de précipitations.

Il reste une incertitude quant à la quantité exacte de pluie qui tombera et où, mais le flux dans le sens antihoraire autour de la tempête orientera les vents de l’est sur une grande partie du sud-ouest. Ce flux de direction signifie que les précipitations les plus abondantes se concentreront probablement le long des pentes orientales des montagnes du sud de la Californie.

“Les zones les plus sensibles aux crues soudaines seront les canyons à sous, les cicatrices de brûlures et les zones urbanisées”, a écrit le service météorologique. “Les chaînes péninsulaires du sud de la Californie, étant les montagnes les plus au sud-ouest et donc les plus proches de l’océan et du centre de Kay, subiront le gros des précipitations associées.”

Les dernières projections de précipitations au cours du week-end à partir de l’humidité du cyclone tropical Kay. Il reste une incertitude sur le moment et les quantités, mais le plus grand potentiel de précipitations plus abondantes reste sur les pentes est des montagnes. #cawx pic.twitter.com/9NLlyZCeBS – NWS San Diego (@NWSSanDiego) 7 septembre 2022

Les projections de précipitations actuelles suggèrent que les zones plus proches de la côte, de San Diego à Los Angeles, devraient recevoir environ 0,5 à 1 pouce de pluie. Le service météorologique a écrit que si la trajectoire de la tempête se rapprochait de la côte, cela “signifierait plus de précipitations dans les villes côtières, en particulier à San Diego et dans les banlieues voisines, mais pourrait éventuellement se propager au nord jusqu’à Los Angeles samedi”.

Les vents et la pluie de Kay sont susceptibles d’avoir également un effet sur la situation des incendies de forêt en Californie, qui s’est aggravée ces derniers jours. Entre vendredi et la fête du Travail, quatre personnes ont été tuées dans deux incendies de forêt distincts dans l’État.

Si Kay se rapproche de la côte, davantage de précipitations sont probables dans le sud de la Californie et en Arizona, ce qui sera utile pour atténuer la sécheresse de la région et réduire le risque d’incendie de forêt. Mais si Kay se dirige plus loin au large, cela réduirait le soulagement de la sécheresse et un risque d’incendie aigu persisterait.

Kay ne serait pas le premier système tropical à avoir un impact sur la Californie, mais de tels événements dans l’État sont assez rares. Ils proviennent généralement des restes de tempêtes tropicales et d’ouragans plutôt que de frappes directes, comme ce serait le cas avec Kay.

La rencontre la plus notable de la Californie avec un système tropical a probablement eu lieu en 1976 lorsque la tempête tropicale Kathleen, auparavant un ouragan au-dessus de l’océan, est entrée dans le centre-sud de la Californie depuis le Mexique. Kathleen déchaînée une pluviométrie maximale de près de 15 pouces, un record d’état.

« Ocotillo, en Californie, a subi des dommages catastrophiques, avec 70 à 80 % de la ville détruite », La NASA a écrit dans un récapitulatif de la tempête. “Douze morts ont été imputées à la tempête aux États-Unis.”

Aucun système nommé n’a jamais touché terre en Californie, bien qu’une tempête sans nom en 1939 traversé la côte autour de Long Beach, apportant des conditions de tempête tropicale.

L’Atlantique tropical est occupé, mais il n’y a pas de menace de débarquement américain

Ailleurs sous les tropiques, l’Atlantique bouillonne d’activité après un mois d’août rare sans tempêtes nommées.

Danielle, un ouragan de catégorie 1, danse sans danger dans l’océan Atlantique, devrait effectuer un mouvement de boucle à plus de 600 milles au nord-ouest des îles des Açores avant de se diriger vers l’Espagne en tant que cyclone post-tropical.

L’ouragan Earl, actuellement également une tempête de catégorie 1, devrait devenir le premier ouragan majeur de la saison, classé catégorie 3 ou plus, jeudi soir. La grande tempête devrait effleurer les Bermudes, qui sont sous avertissement de tempête tropicale en raison du potentiel de vents forts et de mer agitée au cours des 36 prochaines heures.