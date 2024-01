Les restes de la victime de 16 ans du tueur de Green River sont identifiés

SEATTLE — Le dernier ensemble de restes connus liés au tueur en série de Green River dans l’État de Washington appartenait à une adolescente qui avait déjà été identifiée comme victime, ont confirmé les autorités lundi.

Les restes ont été identifiés comme étant ceux de Tammie Liles, 16 ans, a indiqué le bureau du shérif du comté de King dans un communiqué de presse. Elle était originaire d’Everett, dans l’État de Washington, au nord de Seattle, selon les médias locaux.

Les autorités avaient précédemment identifié un autre ensemble de restes partiels appartenant également à Liles. Selon le bureau du shérif, aucun autre reste non identifié ne serait lié à Gary Ridgway, connu sous le nom de tueur de Green River.

Tammie Liles. @kingcosoPIO via X.com

Ridgway s’en prenait aux filles et aux jeunes femmes de la région de Seattle qui se trouvaient dans des situations vulnérables, notamment des travailleuses du sexe et des fugueurs, dans les années 1980 et 1990. Il a longtemps été suspecté des meurtres de Green River – ainsi appelés parce que les premières victimes ont été retrouvées dans la voie navigable qui traverse les banlieues au sud de Seattle. Les détectives n’ont pas pu prouver son rôle jusqu’en 2001, lorsque les progrès de la technologie de l’ADN leur ont permis de relier un échantillon de salive qu’ils avaient obtenu de lui en 1987 au sperme trouvé sur plusieurs victimes.

Eric White, porte-parole du shérif du comté de King dit Le Seattle Times indique que les responsables se sentent soulagés d’avoir pu donner aux membres des familles des victimes de Ridgway des réponses sur ce qui est arrivé à leurs proches.

“C’est un immense sentiment de satisfaction que dans cette affaire, qui a débuté au début des années 80, nous puissions identifier toutes les victimes de Gary Ridgway”, a déclaré White lundi. “Tous les 49.”

Les forces de l’ordre ont identifié Liles comme victime du tueur de Green River en 1988 en faisant correspondre ses dossiers dentaires avec des restes découverts près de Tigard, dans l’Oregon. Ridgway a conduit les autorités vers la deuxième série de restes de Liles dans le sud du comté de King en 2003.

Les enquêteurs ont prélevé un échantillon d’ADN sur cette deuxième série de restes et l’ont téléchargé dans une base de données nationale des forces de l’ordre pour rechercher des correspondances à l’époque, mais aucune n’a été trouvée. En 2022, le bureau du shérif a passé un contrat avec Othram, une société de généalogie génétique basée au Texas et spécialisée dans les travaux médico-légaux sur l’ADN.

Othram a établi un profil ADN pour la victime inconnue et l’équipe interne de généalogie génétique médico-légale de l’entreprise l’a provisoirement identifiée comme étant Liles. Les enquêteurs ont ensuite obtenu un échantillon d’ADN de sa mère et ont confirmé la correspondance.

chemin de crête a plaidé coupable à 49 meurtres, y compris celle de Liles. Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle au pénitencier de l’État de Washington, à Walla Walla.