Les restes de la tempête post-tropicale Philippe apportent des vents violents et de fortes pluies dans les Maritimes

Les restes de la tempête posttropicale Philippe se sont combinés à un autre système dépressionnaire et la fusion des deux systèmes entraîne désormais des vents violents et de fortes pluies dans les Maritimes.

Selon la météorologue de la CBC, Tina Simpkin, la pluie est la plus forte à l’ouest et continuera à tomber d’ouest en est. Le vent et la pluie persisteront toute la matinée et l’après-midi à l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’est du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Il y a des pannes de courant dans certaines parties des Maritimes dimanche matin.

Environ 900 clients étaient privés d’électricité dans certaines parties du Nouveau-Brunswick à 10 h 30, selon la carte des pannes des services publics. Le plus grand groupe se situe entre Point de Bute et Port Elgin, où près de 400 clients sont privés d’électricité, selon Énergie NB.

Nova Scotia Power a signalé environ 195 clients sans électricité vers 10 h 30. Environ 70 des pannes se produisent dans le comté de Digby.

La carte des pannes de Maritime Electric à l’Île-du-Prince-Édouard fait état de plus d’un millier de clients ayant perdu de l’électricité à Summerside et à Miscouche tôt dimanche, mais ce chiffre a été réduit à environ cinq clients touchés dans la province.

Perturbations de voyage

Le pont de la Confédération a ajouté des restrictions aux passages dimanche matin. Les véhicules tractant des remorques, des motocyclettes et des véhicules à parois hautes, notamment des camions, des semi-remorques, des véhicules récréatifs et des autobus, ne peuvent pas traverser le pont vers l’Île-du-Prince-Édouard.

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, obtenez vos mises à jour Storm sur CBC Lite. Il s’agit de notre site Web en texte uniquement à faible bande passante.

Northumberland Ferries a également annulé tous ses services entre Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse, pour dimanche.

Marine Atlantique a apporté plusieurs modifications à son itinéraire desservant North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Port aux Basques, à Terre-Neuve.

Deux traversées à 11h45, une à 23h15 et une autre à 23h30 dimanche sont annulées. Les passagers concernés par les changements seront informés de leur heure de départ reportée.

Bay Ferries a annulé les traversées du dimanche matin sur le Fundy Rose à partir de Saint John à 8 h et de Digby à 11 h. L’horaire de l’après-midi reste inchangé.

Les traversées de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, à Bar Harbor, dans le Maine, sur le traversier CAT ont été annulées dimanche en prévision de vents violents et d’une mer agitée. Les traversées du samedi ont également été annulées, les passagers concernés seront contactés par un représentant de Bay Ferries.

Les dernières traversées de l’année pour le CAT sont prévues lundi.