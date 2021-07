Les restes de la randonneuse britannique disparue Esther Dingley pourraient avoir été « déplacés par des animaux », selon la police

RESTE lié à la randonneuse britannique disparue Esther Dingley pourrait avoir été traînée à l’air libre par des animaux, selon la police.

Le crâne aux cheveux longs a été découvert sur un chemin régulièrement emprunté par les promeneurs dans les Pyrénées.

Des animaux sauvages ont peut-être traîné à l’air libre les restes liés à la randonneuse britannique disparue Esther Dingley, 37 ans, alors qu’un crâne aux cheveux longs a été trouvé dans les Pyrénées

Il a été trouvé près de Port de la Gléré, un col de montagne à la frontière entre la France et l’Espagne, près de l’endroit où Esther, 37 ans, a été vue pour la dernière fois en train de faire de la randonnée en novembre.

Le commandant Jean-Marc Bordinaro a déclaré : « C’est en effet la zone dans laquelle Esther Dingley était censée se trouver lorsqu’elle a disparu, mais nous devons être prudents pendant que le processus d’identification est en cours.

« Tout porte à croire que ces ossements ont été récemment déplacés par des animaux.

« Ils n’auraient pas été là quelques jours plus tôt. »

Les ours bruns et les loups errent en liberté dans les Pyrénées et les vautours sont monnaie courante.

Des experts en médecine légale étudient si l’ADN des restes correspond à un échantillon fourni par la mère d’Esther, diplômée de l’Université d’Oxford, Ria Bryant, 74 ans.

Une source française chargée de l’enquête a déclaré samedi qu’il n’y avait aucune « preuve immédiate quant à l’identité des restes » et qu' »une procédure médico-légale sera suivie pour établir l’identité de la personne X dans les jours à venir ».

Des officiers de médecine légale de la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) effectueront cette tâche, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et d’un juge d’instruction.

Jusqu’à 3000 corps non identifiés sont retrouvés en France chaque année, dont ceux dans de vastes zones rurales comme les Pyrénées, a précisé la même source.

