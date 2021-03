Maintenant, la dernière étude a révélé les restes de Theia dans deux couches de roche de la taille d’un continent enfouies profondément dans le manteau terrestre. Lors de la 52e Conférence sur les sciences lunaires et planétaires, qui s’est tenue la semaine dernière, Qian Yuan, un Ph.D. étudiant en géodynamique à l’Arizona State University, Tempe (ASU) a déclaré que pendant des décennies, les sismologues ont interrogé deux zones situées sous l’Afrique de l’Ouest et l’océan Pacifique et chevauchant le noyau comme une paire d’écouteurs. Jusqu’à 1000 kilomètres de haut et plusieurs fois plus larges, deux couches de roche de la taille d’un continent enfouies profondément dans le manteau terrestre sont la plus grande chose du manteau terrestre.

