Les restes de la mère disparue du Colorado, Suzanne Morphew, retrouvés plus de trois ans après sa disparition

Les restes de la mère disparue du Colorado, Suzanne Morphew, ont été retrouvés plus de trois ans après sa disparition, selon les autorités.

Le Bureau d’enquête du Colorado (CBI) a annoncé mercredi avoir identifié positivement les restes découverts près de Moffat, dans le comté de Saguach, au cours d’une enquête sans rapport.

Morphew, 49 ans, a été portée disparue le jour de la fête des mères, le 10 mai 2020, après avoir apparemment quitté la maison qu’elle partageait avec son mari dans le comté de Chaffee, Coloradopour faire une balade à vélo.

Les autorités ont lancé une recherche massive et ont trouvé plusieurs objets lui appartenant quatre jours plus tard.

La cause du décès n’a pas encore été révélée et aucune arrestation n’a été effectuée depuis la découverte des restes, ont indiqué les enquêteurs.

La mort de Morphew a longtemps été considérée comme un homicide après qu’il est apparu qu’elle avait une liaison avec un vieil ami de lycée et qu’elle avait demandé le divorce à son mari Barry Morphew quelques jours avant sa disparition.

En 2021, M. Morphew a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme.

Les enquêteurs ont produit des SMS au tribunal montrant que Suzanne Morphew avait demandé le divorce à son mari quatre jours avant sa disparition.

« J’ai fini. Je m’en fiche de ce que vous faites et ce que vous faites depuis des années. Nous devons juste régler cela civilement », a envoyé Suzanne à son mari le 6 mai, selon les archives judiciaires.

Les procureurs ont abandonné de manière sensationnelle les charges retenues contre lui à la veille du procès en avril 2022 après qu’un juge leur a interdit de citer des témoins clés pour ne pas avoir fourni de preuves.

Les accusations ont été rejetées sans préjudice, ce qui signifie qu’elles pourront être déposées à nouveau ultérieurement.

Barry Morphew a depuis intenté une action en justice de 15 millions de dollars contre les procureurs et les enquêteurs, alléguant qu’ils avaient violé ses droits constitutionnels.

Les autorités ont arrêté Barry Morphew mercredi et l’ont accusé du meurtre de sa femme Suzanne Morphew. (Denver7 – La chaîne de Denver)

Le shérif du comté de Chaffee, John Spezze, a déclaré que des détails spécifiques sur l’endroit où Morphew a été retrouvé et « l’état de la dépouille » n’étaient pas divulgués.

« Même si cette affaire a attiré l’attention du monde entier, elle a profondément touché notre communauté et le bureau du shérif », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons jamais arrêté notre enquête et continuerons de suivre toutes les pistes pour obtenir justice pour Suzanne. »

Le shérif Spezze a ajouté que la localisation des restes était un « élément essentiel de cette enquête », mais que les enquêteurs se retrouvaient avec « beaucoup plus de questions que de réponses ».

Barry Morphew et ses filles Macy et Mallory Morphew parlent du troisième anniversaire de la disparition de Suzanne (ABC)

Dans une interview en mars à l’occasion du troisième anniversaire de la disparition de sa femme, Barry Morphew a déclaré Bonjour Amérique qu’il n’avait aucune raison de s’inquiéter puisqu’il n’avait « rien fait de mal ».

« Ils ont une vision étroite et ils ont regardé une personne, et ils ont trop de fierté pour dire qu’ils ont tort et regarder ailleurs », a déclaré M. Morphew dans une interview conjointe avec ses deux filles adultes Macy et Mallory.

M. Morphew a dit Bonjour Amérique que son cœur avait été « brisé » par les révélations de l’affaire, révélées lorsque les enquêteurs ont découvert un stylo espion dans le placard de sa femme.

Suzanne avait acheté la cachette du stylo espion dans la voiture de son mari car elle soupçonnait qu’il avait également une liaison.

M. Morphew a déclaré que sa femme avait « pris de mauvaises décisions » avant sa disparition, mais a insisté sur le fait qu’ils avaient eu un « merveilleux » mariage.

En juin, les enquêteurs ont déclaré lors d’une audience au tribunal qu’ils continuaient à rechercher la mère disparue et ont insisté sur le fait qu’ils avaient une « bonne idée » de l’endroit où se trouvait son corps.

« Elle se trouve dans une situation très difficile. En fait, nous avons plus qu’un simple sentiment… et le bureau du shérif continue de rechercher le corps de Mme Morphew », a déclaré le procureur Mark Hurlbert lors de l’audience.

L’audience a été convoquée après que les avocats de M. Morphew ont demandé que les archives judiciaires soient scellées indéfiniment.