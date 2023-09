Les restes de la mère disparue du Colorado, Suzanne Morphew, retrouvés à Moffat

Les restes de la mère disparue Suzanne Morphew ont été retrouvés plus de trois ans après qu’elle a été vu pour la dernière fois, selon le Colorado Bureau of Investigation, qui affirme que les restes ont été positivement identifiés mercredi.

Morphew a été vu pour la dernière fois lors de la fête des mères il y a trois ans, le 10 mai 2020. Sa disparition a fait la une des journaux nationaux et l’enquête a été présentée dans les journaux télévisés. Émission de CBS News « 48 heures ».

Suzanne Morphew a laissé derrière elle deux filles adolescentes et un mari, Barry Morphew, qui était non seulement le principal suspect de sa disparition, mais aussi accusé de son meurtre.

Selon le CBI, les restes ont été localisés au cours d’une perquisition le 22 septembre et ces restes ont été positivement identifiés comme étant ceux de Morphew du comté de Chaffee par le coroner du comté d’El Paso mercredi.

Les enquêteurs effectuaient des recherches dans la région de Moffat, dans le comté de Saguache, dans le cadre d’une enquête non liée à la disparition de Morphew lorsque les restes ont été découverts.

« Bien que cette affaire ait attiré l’attention du monde entier, elle a profondément touché notre communauté et le bureau du shérif », a déclaré le shérif du comté de Chaffee, John Spezze, dans un communiqué. « Nous n’avons jamais arrêté notre enquête et continuerons de suivre toutes les pistes pour obtenir justice pour Suzanne. »

Aucune arrestation n’a été effectuée depuis que les restes ont été retrouvés.

« Bien que la localisation de la dépouille de Suzanne soit un élément essentiel de cette enquête et pour sa famille, nous nous retrouvons avec beaucoup plus de questions que de réponses, et ce ne serait pas un service de tenir une conférence de presse à ce moment-là », a déclaré Spezze dans un communiqué.

Le public est prié de continuer à signaler toute information sur cette affaire en appelant le (719) 312-7530.

Plus tôt cette année, Barry Morphew a intenté une action en justice, demandant 15 millions de dollars, affirmant qu’il avait été accusé à tort de la disparition de sa femme et qu’il était présumé mort à l’époque. Le procès inclut le comté de Chaffee, le bureau du shérif du comté de Chaffee et plusieurs enquêteurs nommés dans l’affaire, notamment ceux travaillant pour le bureau d’enquête du Colorado et le FBI.

Suzanne a disparu après avoir quitté son domicile pour une balade à vélo le jour de la fête des mères 2020 et ce qui s’est passé ensuite reste un mystère. Son vélo a été retrouvé dans un ravin escarpé près de la route 225 du comté de Chaffee, depuis l’autoroute 50. Les députés ont déclaré que le vélo ne semblait pas avoir été impliqué dans un accident et qu’il n’y avait pas de sang sur les lieux. Après sa disparition, Barry Morphew a déclaré à CBS News Colorado que il croyait qu’elle avait été enlevée.

Au cours de l’enquête sur sa disparition, des amis ont déclaré aux détectives que Suzanne et Barry s’étaient disputés à propos de finances et que Suzanne avait peut-être un petit ami.

Les enquêteurs ont récupéré des documents du compte iCloud de Suzanne comme éléments de preuve. L’un de ces documents était une liste dressée par Suzanne le 8 mai 2020 et intitulée « griefs ». Il comprenait des notes telles que « alliance », que Barry aurait prises et fondues à un moment donné. Elle a également remarqué des femmes sur Facebook, ce qui, selon Barry, était bon pour les affaires, ainsi qu’un incident survenu au Mexique au cours duquel Barry a tenté de lui prendre son téléphone et de le regarder.

Le matin du 6 mai 2020, Suzanne a envoyé à Barry un SMS ferme indiquant qu’elle souhaitait mettre fin à la relation. Le texte a été trouvé dans le cache de Barry, indiquant qu’il avait été supprimé. Il disait: « J’en ai fini, je m’en fiche de ce que vous faites et ce depuis des années. Nous devons juste comprendre cela civilement. »

La réaction de Barry impliquait des menaces de suicide : « Quand je serai mort, ce qui ne sera pas long, on prendra soin de vous les gars » et « Je vais voir mon sauveur ».

Le matin du 9 mai 2020, un jour avant que Suzanne ne soit signalée disparue, 59 communications ont été échangées entre Suzanne et l’homme qui était apparemment son petit ami.

Barry Morphew a été arrêté le 5 mai 2021 pour meurtre après délibération, falsification de preuves matérielles et tentative d’influencer un fonctionnaire.

L’affaire était affligée de complications. En décembre 2021, le le juge chargé de présider l’affaire s’est démis de ses fonctions après que les avocats de la défense ont soulevé des questions sur un conflit d’intérêts. Ils avaient des questions sur le juge Patrick Murphy en raison de sa relation avec un avocat chargé du cas de la petite amie présumée de Barry Morphew, qui aurait pu être citée comme témoin au procès.

En février 2022, le le procès pour meurtre a été déplacé du comté de Chaffee dans le comté de Fremont. À l’époque, les responsables avaient déclaré : « En raison de la taille de la communauté et de la publicité négative omniprésente avant le procès depuis la disparition de Suzanne Morphew, la Cour estime qu’un procès équitable ne peut pas avoir lieu dans le comté de Chaffee. Il s’agit d’une affaire très médiatisée dans un contexte relativement petit comté avec un petit jury. La saturation médiatique est élevée.

En mars 2022, les avocats de Barry demandé un licenciement après avoir reçu un document d’affaires internes concernant l’agent responsable du Colorado Bureau of Investigation, Joe Cahill. Dans un dépôt au tribunal le 1er mars, l’accusation affirme que la défense prend « des morceaux hors de leur contexte ». Dans le document sur les affaires intérieures, Cahill a déclaré que « l’arrestation du suspect maintenant était la pire décision qui aurait pu être prise ». Il a ajouté que « l’arrestation du suspect dans cette enquête était prématurée » et l’a qualifiée de « hâtive ».

Il y a également eu plusieurs audiences concernant les preuves et les témoignages qui allaient être autorisés au tribunal avec plusieurs requêtes déposées.

Un juge a rejeté l’affaire contre Barry Morphew en avril 2022. À l’époque, la 11e procureure du district judiciaire, Linda Stanley, avait déposé une requête en « rejet sans préjudice », ce qui signifie que les procureurs pourraient porter plainte contre Barry Morphew à une date ultérieure.

