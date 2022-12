Les restes de la fabrication du champagne pourraient être utilisés comme matériau isolant pour les bâtiments

De l’engrais au bioéthanol en passant par l’alimentation du bétail, il existe déjà des moyens de valoriser les résidus de raisins restants de la production de champagne, connus dans le métier sous le nom d’aignes. Mais une nouvelle façon de réduire potentiellement l’empreinte carbone de la production de champagne – tout en réduisant celle du secteur du bâtiment – est désormais proposée.

Les producteurs de champagne français se sont fixé pour objectif de réduire de 75 % l’empreinte carbone de la filière d’ici 2050. Pour y parvenir, la filière s’est associée à l’ADEME, l’agence française pour la transition écologique, pour mettre en place le « bilan carbone du champagne », qui permet 30 vignobles pilotes récemment installés bénéficient d’un audit environnemental personnalisé comprenant une analyse de sol ainsi que des conseils agro-pédagogiques.Selon l’association professionnelle Comité Champagne, la filière a déjà réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 14% au cours de la dernière 15 ans.Mais la tâche est colossale : l’interprofession estime que quelque 10 000 tonnes de déchets sont générées chaque année par la fabrication du pétillant mythique.

Parmi les nombreuses pistes à explorer dans cette quête de transformation, figure la mise en place d’une économie circulaire basée sur la valorisation et la réutilisation des sous-produits de la vinification. Il peut s’agir de sédiments, de lies ou même de marc de raisin. Des moyens ont déjà été trouvés pour valoriser ces déchets en huile de pépins de raisin, en bioéthanol ou encore en aliments pour bétail. De même, les sarments de vigne — le bois récupéré lors de la taille des vignes — peuvent être réintégrés au sol. Désormais, de nouvelles recherches pourraient permettre de faire d’une pierre deux coups en réutilisant le marc de raisin pour fabriquer un matériau isolant pour les bâtiments, à utiliser à la place de la fibre de verre ou du polystyrène.

Dans la production champenoise, ces restes de raisins sont appelés « aignes » et comprennent des résidus tels que les rafles — les branches sur lesquelles pendent les raisins — ainsi que les pépins ou la peau des raisins. Il s’agit exactement du même matériau. qui est envoyé dans les distilleries pour produire une boisson appelée marc de champagne, sorte d’eau-de-vie vieillie en fûts de chêne pour obtenir un breuvage riche et intense.A l’université de Reims Champagne-Ardenne, une doctorante du nom de Céline Badouard s’intéresse à ce sous-produit car ses quantités peuvent être énormes dans les vignobles. Selon le mémoire du chercheur, le champagne en génère près de 100 000 tonnes par an. En comparaison, la quantité totale produite sur l’ensemble de la France est de 850 000 tonnes.

Le résultat de ces recherches prend la forme de feuilles ou dalles d’aignes qui sont assemblées par un adhésif à son tour à base de marc de raisin. Non seulement ils offrent une nouvelle solution pour recycler les déchets issus du pressurage des raisins dans la production de champagne, mais ils offrent également un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la construction. Selon cette thèse, le BTP est le secteur le plus énergivore de l’Union européenne (31%), et est responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre générées par cette même zone géographique.

