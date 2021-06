Les restes de 761 enfants retrouvés dans une fosse commune à l’école du Canada quelques semaines après que 215 aient été découverts sur un autre site

LES restes de 761 enfants ont été retrouvés dans une fosse commune sur le site d’un ancien pensionnat autochtone dans le sud de la Saskatchewan, au Canada.

Cela survient quelques semaines seulement après que les corps de 215 enfants ont été retrouvés sur le terrain d’un ancien pensionnat à Kamloops.

La découverte – la plus importante à ce jour – a été faite jeudi par la Première nation Cowessess, qui poursuit sa mission de dénoncer l’exploitation et le « génocide culturel » de leurs ancêtres.

Après la découverte à Kamloops, la communauté a été incitée à étendre ses efforts de recherche et a de nouveau utilisé le radar à pénétration de sol pour trouver les corps.

Le chef Cowessess, Cadmus Delorme, a déclaré aux journalistes qu’ils pensaient que les pierres tombales ou les marqueurs du pensionnat indien de Marieval avaient été intentionnellement retirés.

Le chef Bobby Cameron de la Fédération des Premières Nations souveraines autochtones a déclaré lors de la conférence de presse : « C’était un crime contre l’humanité, une agression contre les Premières Nations.

« Le seul crime que nous ayons jamais commis dans notre enfance était d’être né autochtone », a-t-il déclaré, avant de s’engager à ce que les autochtones ne s’arrêtent pas tant que tous les « corps » des victimes n’auront pas été retrouvés.

Le pensionnat indien de Marieval a été géré par l’Église catholique romaine de 1899 à 1997 et était l’un des nombreux pensionnats obligatoires financés par le gouvernement canadien.

Neuf ans plus tôt, le pensionnat indien de Kamloops avait été fondé dans le but de forcer les enfants autochtones à s’assimiler société.

La chef Rosanne Casimir a déclaré que la communauté soupçonnait qu’il y avait un lieu de sépulture à l’école pendant longtemps avant de le prouver.

Certains des 215 restes découverts concernaient des enfants aussi jeunes que trois ans.

« Nous avions un savoir dans notre communauté que nous avons pu vérifier. À notre connaissance, ces enfants disparus sont des morts sans papiers », a déclaré Casimir dans le communiqué à Radio-Canada.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont été soumis à une « éducation » horrible, qui les a vus dépouillés de leurs familles, logés dans des conditions sordides et abusés sexuellement et physiquement.

Il était interdit aux étudiants de parler dans leur langue maternelle et il était courant qu’ils ne soient jamais réunis avec leur famille.

On estime que 6 000 enfants sont morts alors qu’ils fréquentaient les écoles –

Les dirigeants autochtones locaux ont demandé une enquête sur le « génocide », tandis que le chef Cadmus Delorme, de la Première nation de Cowessess, a exigé des excuses du pape François.

Il a déclaré que l’Église catholique avait le devoir de répondre à ses actions.

Le Premier ministre canadien Just Trudeau a déclaré que les découvertes sur les deux sites « réaffirment la vérité » que les communautés autochtones « connaissent depuis longtemps ».

Il s’est engagé à fournir des fonds et des ressources au gouvernement pour aider à mettre en lumière « ces terribles torts ».

Dans une déclaration, il a déclaré : « Ils sont un rappel honteux du racisme, de la discrimination et de l’injustice systémiques auxquels les peuples autochtones ont été confrontés – et continuent de faire face – dans ce pays.

« Et ensemble, nous devons reconnaître cette vérité, apprendre de notre passé et emprunter le chemin commun de la réconciliation, afin que nous puissions construire un avenir meilleur. »

