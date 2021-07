Les restes de 200 autres enfants retrouvés dans une fosse commune à l’école THIRD Canada après la découverte de 1 000 corps sur d’autres sites

LES restes de 200 enfants ont été retrouvés dans une fosse commune dans une école au Canada quelques semaines après la découverte de 1 000 tombes anonymes à deux endroits distincts.

Une communauté des Premières Nations a trouvé les restes sur le terrain d’une ancienne école.

Des gens de la Nation crie de Mosakahiken s’embrassent devant un mémorial de fortune Crédit : AFP

Le pensionnat St Eugene’s Mission, où 200 corps ont été découverts enterrés dans une fosse commune Crédit : Radio-Canada

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été contraints à l’école au cours des 19e et 20e siècles Crédit : Radio-Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’un mémorial Crédit : AFP

Lower Kootenay Bank a déclaré qu’un radar à pénétration de sol avait révélé 182 cadavres à l’école de la mission St Eugene près de Cranbrook, en Colombie-Britannique.

Certains des corps ont été enterrés dans des tombes peu profondes à peine de trois à quatre pieds de profondeur.

« On pense que les restes de ces 182 âmes proviennent des bandes membres de la nation Ktunaxa, des communautés des Premières Nations voisines et de la communauté de ?Aq’am », a déclaré la bande de Lower Kootenay dans un communiqué.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été forcés d’aller à l’école publique du XIXe siècle à la fin des années 1990.

La semaine dernière, la Première nation Cowessess en Saskatchewan a trouvé 571 autres tombes non marquées.

En juin, les Tk’emlúps te Secwe̓pemc ont annoncé avoir retrouvé 215 corps d’enfants.

Les connaissances sur la mort des peuples autochtones qui ont été forcés d’entrer dans des établissements d’enseignement sont connues au Canada mais on en parle peu.

Jack Kruger, l’un des nombreux étudiants transportés par train et par camion à bestiaux à St Eugene, a déclaré qu’il faisait encore des cauchemars.

« Alors qu’ils découvrent d’autres tombes sur d’autres sites, je devrai tout revivre.

« Je ne prévois pas d’arrêter de faire des cauchemars ou de souffrir pendant les deux prochaines années. Les deux prochaines années, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tombes. »

St Eugene a ouvert ses portes en 1890 et a été le théâtre d’épidémies de grippe, d’oreillons, de rougeole, de varicelle et de tuberculose, selon la Commission vérité et réconciliation.

Certaines prédictions prétendent que jusqu’à 6 000 enfants des Premières Nations sont morts Crédit : AFP

Des chaussures pour enfants bordent le mémorial grandissant sur le terrain de l’ancien pensionnat indien Crédit : Reuters

Trudeau a déclaré que les découvertes sur les deux sites « réaffirment la vérité » que les communautés autochtones « connaissent depuis longtemps » Crédit : Reuters

Les restes de 761 enfants ont été retrouvés dans une fosse commune sur le site d’un ancien pensionnat autochtone dans le sud de la Saskatchewan.

La découverte – la plus importante à ce jour – a été faite par la Première nation Cowessess jeudi dernier, qui poursuit sa mission de dénoncer l’exploitation et le « génocide culturel » de leurs ancêtres.

Le chef Cowessess, Cadmus Delorme, a déclaré aux journalistes qu’ils pensaient que les pierres tombales ou les marqueurs du pensionnat indien de Marieval avaient été intentionnellement retirés.

Le chef Bobby Cameron de la Fédération des Premières Nations autochtones souveraines a déclaré lors de la conférence de presse : « Il s’agissait d’un crime contre l’humanité, d’une agression contre les Premières Nations.

« Le seul crime que nous ayons jamais commis dans notre enfance était d’être né autochtone », a-t-il déclaré, avant de s’engager à ce que les autochtones ne s’arrêtent pas tant que tous les « corps » des victimes n’auront pas été retrouvés.

Le pensionnat indien de Marieval a été géré par l’Église catholique romaine de 1899 à 1997 et était l’un des nombreux pensionnats obligatoires financés par le gouvernement canadien.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont été soumis à une « éducation » horrible, qui les a vus dépouillés de leurs familles, logés dans des conditions sordides et abusés sexuellement et physiquement.

Il était interdit aux étudiants de parler dans leur langue maternelle et il était courant qu’ils ne soient jamais réunis avec leur famille.

On estime que 6 000 enfants sont morts alors qu’ils fréquentaient les écoles.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que les découvertes sur les deux sites « réaffirment la vérité » que les communautés autochtones « connaissent depuis longtemps ».

Il s’est engagé à fournir des fonds et des ressources au gouvernement pour aider à mettre en lumière « ces terribles torts ».

Dans une déclaration, il a déclaré : « Ils sont un rappel honteux du racisme, de la discrimination et de l’injustice systémiques auxquels les peuples autochtones ont été confrontés – et continuent de faire face – dans ce pays.

« Et ensemble, nous devons reconnaître cette vérité, apprendre de notre passé et emprunter le chemin commun de la réconciliation, afin que nous puissions construire un avenir meilleur. »