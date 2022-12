Les restes de 2 femmes sont probablement au site d’enfouissement de Prairie Green, mais la police de Winnipeg affirme que la recherche ne serait pas possible

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Les filles de Morgan Harris – l’une des quatre femmes policières qui auraient été tuées par un homme de Winnipeg – disent que la police leur a dit que les restes de leur mère se trouveraient dans une décharge au nord de la ville, et non dans la décharge de Brady Road.

Mais lors d’une conférence de presse mardi, la police de Winnipeg a déclaré qu’un certain nombre de facteurs avaient eu une incidence sur sa décision de ne pas fouiller la décharge de Prairie Green à la recherche de restes.

Le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a confirmé que les enquêteurs pensent que les restes de Morgan Harris – ainsi que ceux de Marcedes Myran, une autre femme qui, selon la police, a été tuée par la même personne qui a tué Harris – se trouvent au site d’enfouissement de Prairie Green.

“Nous faisons de notre mieux pour être transparents, tout en comprenant que l’intégrité de l’accusation est importante. Nous ne voulons pas compromettre l’accusation par inadvertance”, a déclaré Smyth.

Plus tôt dans la journée, Kera et Cambria Harris ont déclaré que la police leur avait dit lundi que les restes de leur mère se trouveraient à Prairie Green, et les agents leur ont fait une présentation PowerPoint, expliquant pourquoi ils ne chercheraient pas là-bas.

“Ils disent qu’ils ne peuvent pas chercher parce que ce n’est pas faisable. La vie humaine n’est-elle pas faisable?” Cambria lors d’une conférence de presse à Ottawa mardi.

« Maintes et maintes fois, nos femmes et nos frères et sœurs autochtones doivent venir ici, et nous devons crier et nous devons élever la voix pour demander du changement et demander justice pour notre peuple, et c’est faux.

Cambria et sa sœur Kera ont voyagé de Winnipeg à Ottawa avec un certain nombre d’organisations de défense des droits des Premières Nations pour demander l’aide du gouvernement fédéral pour faire face à la crise actuelle des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

La police a déclaré la semaine dernière qu’elle croyait que Morgan, qui appartenait à la Première Nation de Long Plain mais vivait à Winnipeg, avait été tué par Jeremy Skibicki. Ses restes n’ont pas été retrouvés.

Skibicki a été accusé en mai de meurtre au premier degré dans la mort de Rebecca Contois, 24 ans, une autre femme des Premières Nations vivant à Winnipeg. Ses restes partiels ont été retrouvés à la décharge de Brady Road.

Jeudi, la police a déclaré qu’il était également accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Morgan, Myran, qui était également de Long Plain, et d’une femme non identifiée que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

La police explique pourquoi elle ne fouillera pas la décharge

Mais lors de la conférence de presse de mardi, la police a expliqué pourquoi elle pensait qu’une recherche de Prairie Green Landfill ne serait pas faisable.

Insp. Cam MacKid a déclaré que lui et son équipe du service de médecine légale, de renseignement et de technologie du Service de police de Winnipeg avaient été approchés le 20 juin par des membres de l’unité des homicides, après avoir déclaré qu’ils pensaient que des restes humains supplémentaires avaient été éliminés dans cette décharge.

MacKid, qui a participé à la recherche de la décharge de Brady Road pour Contois, a déclaré que la police avait appris que les restes avaient été jetés à Prairie Green plus d’un mois après que l’on pense que cela s’était produit.

“À ce moment-là, environ 10 000 chargements de débris ont été déversés après le chargement qui nous intéressait”, a-t-il déclaré.

De plus, 1 500 tonnes de restes d’animaux ont été déposées au cours de cette période de 34 jours.

MacKid a déclaré que le camion à ordures qui, selon eux, transportait les restes n’était pas équipé d’un GPS pour aider les enquêteurs à localiser la zone de la décharge à rechercher, et les ordures ont ensuite été compactées avec 9 000 tonnes d’argile de construction lourde et humide.

La recherche de la décharge de Brady Road était un défi, mais il était logique d’entreprendre à l’époque, a déclaré MacKid, car la police a pu identifier la zone générale où pourraient se trouver les restes de Contois. En cinq heures, ils ont pu empêcher les camions de déverser des déchets supplémentaires.

Dans ce cas, aucune argile de construction n’a été déposée sur la zone.

« Pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’aide ?

Mais la fille de Morgan, Kera, a déclaré que la police devrait faire tout ce qu’il fallait pour retrouver les restes des femmes.

“Si vous ne pouvez pas les trouver, alors pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’aide ? Pourquoi ne pouvez-vous pas demander de l’aide dans tout le pays plutôt que de demander à un petit nombre de personnes de mener les recherches ?” a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse à Ottawa.

La fille de Morgan Harris, Kera, a déclaré que la police devrait demander de l’aide à travers le pays pour fouiller la décharge à la recherche des restes de sa mère, ainsi que des restes des trois autres femmes. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Les membres de la communauté sont prêts à offrir leur aide, a-t-elle déclaré.

“Comment pouvez-vous même imaginer l’idée de les laisser là-bas? Ces femmes méritent un lieu de repos approprié, de ne pas être laissées seules dans une décharge en plein hiver.”

Cambria a dit que sa mère méritait un foyer.

“Ma mère n’est pas décédée avec une maison, alors rendons-lui le respect qu’elle mérite en lui en donnant enfin une.”

Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré que tous les paliers de gouvernement ont laissé tomber les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones pendant des siècles.

“Je pense que, alors que nous reconnaissons l’échec du gouvernement fédéral à assurer la sécurité de ces femmes, il est important de réaliser qu’il y a aujourd’hui des femmes qui sont dans le même endroit vulnérable que ces femmes, et cela continue”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. .

Il doit rencontrer la famille de Morgan Harris mardi, ainsi que le chef de la Première Nation de Long Plain, pour discuter des soutiens que le gouvernement fédéral peut fournir.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.