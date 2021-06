Les restes carbonisés de la mère disparue Brittany Wicklein, 31 ans, retrouvés dans une voiture incendiée après sa disparition lors d’un voyage d’affaires

LE corps d’une femme portée disparue en Géorgie jeudi a été retrouvé moins de 24 heures après sa dernière visite.

Les pompiers du quartier South Fulton d’Atlanta ont répondu à un incendie de voiture à 4h30 du matin vendredi et ont trouvé le corps incendié de Brittany Wicklein à l’intérieur.

Les restes calcinés de Brittany Wickleinn ont été retrouvés dans une voiture en feu à Atlanta Crédit: Département de police d’Atlanta

L’homme de 31 ans aurait été vu pour la dernière fois dans le nord-ouest d’Atlanta lors d’un voyage d’affaires, selon l’Atlanta Journal-Constitution.

Lorsque des amis ont dit à la police qu’elle avait été vue pour la dernière fois vers 20 heures jeudi soir dans un centre commercial, la police a diffusé sa photo en ligne et a trouvé ses restes carbonisés moins de huit heures plus tard.

Le porte-parole de la ville, Gary Leftwich, a déclaré que le corps de Wicklein avait été retrouvé dans sa voiture en feu le long de Jone Road, près de GA 42.

Ce n’est que lundi matin que le bureau du médecin légiste du comté de Fulton a pu confirmer l’identité de Wicklein.

La maman de deux enfants a été vue pour la dernière fois moins de huit heures plus tôt Crédit : Facebook

La police de South Fulton pense que Wicklein a été tuée dans la juridiction d’Atlanta avant que son corps ne soit incendié.

Un GoFundMe a décrit Wicklein comme « le seul fournisseur de sa famille ».

Originaire de l’Indiana, Wicklein, mère célibataire de deux enfants, vivait dans un appartement à Atlanta.

« Brittany était le seul soutien de sa famille. Nous allons continuer cette collecte de fonds afin que la famille de Brittany puisse payer les frais funéraires et également aider la famille à la déplacer d’Atlanta vers l’Indiana. »

« Notre sœur, Brittany, a été tragiquement assassinée le 18 juin. Elle a été brutalement assassinée à mort après avoir été enlevée à l’extérieur de l’immeuble familial où elle vivait. Elle est décédée car elle était la protectrice et l’héroïne de ses enfants. »

« Brittany laisse dans le deuil ses enfants, sa mère et son frère. Elle était la seule pourvoyeuse de sa famille et nous demandons toute aide pour que notre famille puisse donner à Brittany un bon foyer et aider ses enfants autant que possible. »

Elle était recherchée pour une charge de batterie aggravée à Springfield, dans l’Illinois.

La police enquête toujours sur sa mort.