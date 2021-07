Les restes brûlés d’une femme disparue jetés dans une benne à ordures après que les premiers intervenants ont confondu son corps avec un MANNEQUIN

Les restes carbonisés d’une Canadienne ont été jetés par les pompiers qui ont pris ce qui restait de son corps pour un mannequin.

Le bureau du coroner de Québec enquête maintenant sur la découverte du grizzly, à la suite d’un malentendu entre la police locale qui a été informée de la disparition d’une personne et les pompiers, qui ont été appelés pour éteindre un incendie dans une usine de vêtements.

Les restes carbonisés d’une femme ont été jetés par les premiers intervenants, a déclaré le chef du service de police de Sherbrooke, Danny McConnell Crédit : CTV

« Nous sommes évidemment désolés de cette situation », a déclaré le chef du service de police de Sherbrooke, Danny McConnell.

« Soyez assurés que la famille a été notifiée à chaque moment clé de l’enquête. »

L’incident s’est produit peu après 10 heures du matin vendredi lorsque les pompiers ont reçu un appel d’un feu de broussailles derrière une rue d’usine dans le secteur de Cabana Way à Québec.

À leur arrivée, les pompiers ont été informés par des témoins qu’ils avaient vu quelqu’un mettre le feu à un mannequin en silicone.

Quelques instants plus tard, la police est arrivée sur les lieux et a parlé aux pompiers pour mettre le mannequin supposé dans un conteneur du service de police à l’abri de la vue du public.

Quatre heures plus tard, la police a reçu un appel d’un homme disant que sa femme avait disparu, et c’est alors que les autorités ont remarqué une ressemblance entre le mannequin et la femme disparue.

Les autorités ont pu envoyer un ping sur son téléphone et ont localisé la voiture de la femme disparue près de l’endroit où l’incendie s’était produit, a déclaré McConnell.

Ce n’est qu’à 18 h 30, environ quatre heures après avoir reçu le rapport de personne disparue, que la police a ramassé le mannequin présumé et s’est rendu compte qu’il s’agissait plutôt d’une femme décédée.

Ils ont immédiatement avisé le bureau du coroner, qui travaille maintenant avec le service de police de Sherbrooke pour enquêter sur l’incident.

Stéphane Simoneau, chef des pompiers, a juré de « faire la lumière » sur la séquence des événements, qu’il a qualifiée de « pour le moins inhabituelle, peut-être choquante ».

« Je suis assez abasourdi par la nouvelle, et cela s’applique à l’ensemble de mon service », a-t-il déclaré. « Les premiers intervenants sont en état de choc. »

Il a déclaré que les autorités « prenaient la situation très au sérieux ».