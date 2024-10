ASHEVILLE – Gerry Mahon est propriétaire du Champignon moelleux au centre-ville d’Asheville depuis plus de 20 ans. Il a résisté à de nombreuses tempêtes, mais rien de comparable à la tempête tropicale Hélène.

Alors maintenant, il pense à l’avenir. Pas seulement les soucis quotidiens de remettre son équipe de 60 personnes au travail, de s’approvisionner en eau potable dans des bacs transportés par camion ou de trouver des clients dont le tourisme est émoussé par Hélène. Il pense aussi au avenir.

« Des centaines, voire des milliers de maisons, d’une manière ou d’une autre, ont été endommagées à un point tel qu’il faudra des mois, voire des années, pour les remplacer ou les réparer. Et il y a des dizaines, voire des centaines de maisons qui ont complètement disparu », dit-il. « Lorsque vous commencerez à perdre autant de logements sur une aussi grande étendue, ces gens n’auront plus d’endroit où travailler, leur emploi disparaîtra, leur logement disparaîtra, ils iront ailleurs et cela prendra deux ou trois ans avant que nous puissions nous retrouver en mesure de retrouver ces choses.

Mahon parle d’un potentiel « exode massif » de personnes qui gagnent leur vie dans l’industrie alimentaire d’Asheville mais n’ont peut-être aucun moyen, ni la volonté, de rester ici. Les conséquences pourraient être importantes.

« Si nous levons les yeux et constatons qu’Asheville a irrémédiablement changé et qu’elle ne se comporte pas de la même manière, alors nous constatons que les gens ne veulent pas s’installer ici et ne veulent pas faire partie de la culture, ce qui crée un changement. un tout autre ensemble de circonstances », dit-il. « Je pense que ça va être un problème. »

En raison de l’augmentation du coût de la vie et des salaires relativement bas, de nombreux employés de restaurant luttaient déjà pour survivre ici. Mais après la perte de biens et d’emplois due à Hélène, certains envisagent de quitter le quartier, ce qui aurait des conséquences négatives sur le tissu urbain, affirment les restaurateurs.

«Cette communauté est composée de nombreux professionnels du secteur des services», déclare Jen Hampton, coprésidente d’Asheville Food and Beverage United (AFBU) et organisatrice du logement et des salaires chez Just Economics. « Ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont aussi des clients. Nous assistons à un exode massif d’employés.

Les restaurants peuvent-ils retrouver les niveaux d’emploi d’avant Hélène ? « Pas avant un moment »

Madeline Stoddart aide à ramasser les décombres laissés par les inondations causées par l’ouragan Helene le lundi 7 octobre 2024 à Wedge Brewing Co., dans le River Arts District à Asheville, Caroline du Nord.

Il est bien connu ici que la région d’Asheville a un coût de la vie plus élevé que partout ailleurs dans l’État. Ajoutez à cela des salaires inférieurs à la moyenne et un marché immobilier qui s’est effondré après Hélène, et vous obtenez un problème.

«C’est un problème persistant depuis au moins deux à cinq ans», déclare Jay Monaghan, directeur des opérations de Wedge Brewing Co., à propos du caractère inabordable d’Asheville. « Nos travailleurs du secteur de l’hôtellerie ont été poussés de plus en plus loin. Il y a toutes sortes de raisons à cela, qu’il y ait trop d’Airbnb en ville ou des développements et des prix de location, c’est un conglomérat de tout ça.

« Je ne crains pas que cette catastrophe particulière l’exacerbe », ajoute Monaghan, « parce qu’elle a été tellement exacerbée au départ. »

Wedge a perdu son emplacement sur Foundy Street dans la tempête, bien qu’il ait rouvert sa salle de vente dans Grove Arcade, au centre-ville d’Asheville. Monaghan prévoit de ramener lentement ses employés, mais perdre sa place la plus importante pour une durée indéterminée les empêchera probablement d’employer la vingtaine de personnes qu’ils comptaient avant Hélène.

« Pourrons-nous retrouver l’emploi d’avant Hélène ? Probablement pas avant un moment », dit-il.

Wedge n’est pas seul. Mahon a rouvert Mellow Mushroom le 19 octobre avec environ la moitié de son équipe de 60 personnes. La plupart des restaurants qui ont rouvert leurs portes suivent des changements stupéfiants et ramènent lentement les employés pour répondre à une demande inférieure à la normale en raison de la restriction du tourisme et des restrictions d’eau qui limitent les capacités des cuisines.

C’est un problème non seulement pour les travailleurs des services, mais aussi pour les employeurs.

« J’ai parlé à des propriétaires d’entreprises et ils ont tout aussi peur que les travailleurs », déclare Hampton. « Ils arrivent de mois en mois. Cette période est la plus fréquentée de l’année, où les touristes voient les feuilles changer et ce n’est plus le cas. Nous arrivons à la basse saison et les gens ont peur.»

La région est plus dépendante des services d’accueil et de tourisme que l’État et le pays, explique Nathan Ramsey du Land and Sky Regional Council, une organisation de développement économique et communautaire qui supervise l’ouest de la Caroline du Nord.

Bien qu’ils soient l’un des groupes d’emplois les plus importants de la région et une importante source de revenus, les travailleurs des services de restauration et d’hébergement gagnent les salaires moyens les plus bas de tous les groupes d’emplois formels : environ 35 000 dollars par an. À Asheville en particulierla préparation et le service des aliments constituent le secteur d’emploi le plus élevé, représentant 12,2 % de la population active, soit bien au-dessus de la moyenne nationale (8,7 %). Les salaires moyens sont les plus bas de tous les secteurs d’emploi (15,10 $ l’heure, soit près de 1,50 $ de moins que la moyenne nationale).

Bref, si ce bassin de travailleurs venait à diminuer, il y aurait un problème. Et Ramsey prévoit que « ce désastre va augmenter notre taux de chômage ».

Le syndicat AFBU œuvre pour des salaires plus équitables pour les travailleurs du secteur des services, en grande partie parce que de nombreuses personnes ont dû occuper plusieurs emplois pour pouvoir vivre ici.

«La majorité des personnes qui travaillent à Asheville dans le secteur hôtelier ont deux emplois», déclare Miranda Escalante, coprésidente de l’AFBU, barman à l’hôtel Flatiron et consultante en hôtellerie. « Ou alors ils en ont un où ils font des heures supplémentaires. J’ai des amis barmen qui ont trois emplois juste pour payer un loyer. Tous ces gens qui travaillent au cœur de la ville sont expulsés des limites de la ville. »

Comme d’autres employés de la restauration et de l’hôtellerie, Escalante dit qu’elle et son mari ont envisagé de quitter Asheville si les choses ne reviennent pas bientôt à la normale.

« Peut-être que nous aurons des discussions difficiles en janvier si nous ne parvenons pas à surmonter cette difficulté », dit-elle.

Si l’aide continue aux travailleurs des services et aux restaurateurs – sous la forme d’allocations de chômage prolongées, de prêts renouvelés aux petites entreprises, de subventions industrielles pour les travailleurs et de réclamations d’assurance réussies – l’espoir est qu’une part suffisante de la main d’œuvre restera pendant les mois d’hiver jusqu’à ce que le tourisme reprenne. reprendre au printemps.

« La saison des feuilles est inexistante et nous devrons tous espérer que dans six semaines, nous pourrons lever les yeux et peut-être inspirer les gens à venir au centre-ville d’Asheville et à apprécier un peu la petite ville américaine avec le vacances et peut-être que nous en tirerons quelque chose, car après cela, vous aurez une énorme surabondance de quatre mois sans absolument rien », dit Mahon. « C’est la montagne en hiver. Il fait froid, il y a du vent. Il n’y a rien d’amusant là-dedans et personne ne vient ici. Ce sera la chose la plus difficile pour nous : atteindre la prochaine saison de gains.

Ian Marshall et Cliff Adair déplacent des fûts de bière au restaurant Mellow Mushroom à Asheville le 18 octobre 2024. Gerry Mahon, propriétaire du restaurant, déclare qu’il prévoit de rouvrir son restaurant samedi. Son entreprise, comme pratiquement toutes les autres à Asheville, a été fermée depuis que la tempête tropicale Hélène a frappé la région il y a plus de trois semaines.

Empêcher le « générique partout, en Amérique »

Hampton craint que si les entreprises font faillite et que la classe ouvrière s’éloigne, Asheville reviendra à un paysage de « bâtiments condamnés comme nous en avions dans les années 90 ».

« Ce que j’ai dit aux gens ces derniers temps, c’est que nous n’avons pas choisi de nous retrouver dans cette catastrophe naturelle », dit Hampton, « mais nous pouvons choisir de ne pas connaître une catastrophe économique qui décimera notre région pendant des décennies ».

Escalante ajoute qu’il semble que le secteur des services soit « en quelque sorte laissé pour compte » et que le secteur dynamique de l’alimentation et de l’hôtellerie créé par Asheville et dont il a bénéficié disparaîtra sans une action pour soutenir les travailleurs des services.

« Je ne sais pas si la ville ou l’État réfléchissent vraiment à ce qui va arriver à l’économie de notre ville alors qu’elle a été construite uniquement sur le tourisme », déclare Escalante. «Ils ont fait tellement pour injecter autant d’argent dans le [Tourism Development Authority] ici et amènent des touristes ici, mais ils savent depuis des années que les infrastructures d’eau sont de la merde, les routes sont trop petites et ils ont investi tout cet argent dans le tourisme mais ne se sont jamais occupés des gens qui conduisent cela.

« Ayant travaillé 18 ans dans l’industrie agroalimentaire à Asheville, le chagrin pour moi est lourd car je ne sais pas à quoi ressemblera notre industrie », poursuit-elle. « Je ne sais pas ce que nous allons en avoir. »

Cliff Adair transporte des boissons au restaurant Mellow Mushroom à Asheville le 18 octobre 2024. Gerry Mahon, propriétaire du restaurant, déclare qu’il prévoit de rouvrir son restaurant samedi. Son entreprise, comme pratiquement toutes les autres à Asheville, a été fermée depuis que la tempête tropicale Hélène a frappé la région il y a plus de trois semaines.

Mahon envisage un autre résultat possible si le prix de la classe de service était supprimé de la région et si les magasins familiaux étaient contraints de fermer : l’enfer des banlieues.

« Je crains qu’Asheville ne perde tout ce qu’Asheville avait auparavant au profit d’intérêts plus importants, car ces choses sont laissées de côté et les loyers ne peuvent pas être payés, et nous relevons soudainement les yeux et nous retrouvons génériques partout, en Amérique », dit-il. « Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose qui cloche là-dedans ; c’est juste que ce n’est pas attrayant pour un touriste.

Maintenant, tout n’est pas sombre. Il existe des subventions disponibles pour les travailleurs des services provenant de diverses sources, notamment la FEMA, la Southern Smoke Foundation, la North Carolina Restaurant and Lodging Association et d’autres.

«Beaucoup de gens se mobilisent pour garder les gens ici», dit Hampton.

Il y a aussi une volonté de garder les travailleurs des services ici. Les gens de l’industrie hôtelière veulent rester à Asheville et veulent que l’industrie de l’alimentation et des services revienne et mieux qu’avant, même si le chemin pour y arriver est maintenant un peu flou. Compte tenu de tous les obstacles qui subsistent – ​​garder les employés en ville, s’assurer qu’ils disposent d’un financement adéquat, reconstruire les entreprises détruites et ramener les touristes (et les locaux) – les restaurateurs doivent envisager l’alternative peu recommandable de ne pas aller de l’avant.

« Quelle est l’alternative, tu sais? » dit Monaghan. « C’est couler ou nager, alors nous allons nager jusqu’à couler. »

Matt Cortina est un écrivain culinaire pour le réseau USA TODAY. Contactez-le à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Les travailleurs du secteur alimentaire pourraient quitter Asheville « inabordable » après Hélène