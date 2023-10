Une autre semaine s’est écoulée et vous avez probablement déjà planifié les plats à emporter ce week-end.

Comme pour la plupart des choses en ce moment, il est probable que les gens doivent débourser plus d’argent pour leur repas de triche préféré.

Le propriétaire d’un restaurant indien, Karim Ullah, affirme que la « tempête parfaite » de la pandémie de Covid, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la crise du coût de la vie a affecté les établissements de curry.

« L’énergie est terriblement élevée », déclare Karim, qui dirige le restaurant Brohmon à Stansted, dans l’Essex.

« Ensuite, les coûts de personnel sont très élevés de temps en temps et il y a ensuite les pressions de la crise du coût de la vie. [and] les personnes ayant moins de revenus disponibles.

Un poulet au beurre et un poulet tikka masala font partie des spécialités nationales. plats préférés en matière de cuisine indienne, mais combien coûtent-ils réellement de nos jours ?

BBC Asian Network a examiné les 50 meilleurs restaurants indiens votés par les convives sur Tripadvisor et a comparé le prix de ces repas dans les villes du Royaume-Uni.

À l’échelle nationale, le prix moyen d’un poulet au curry est de 10,95 £ – qui monte à 17,85 £ lorsque vous ajoutez du riz, un naan et un poppadom.

La recherche a porté sur les capitales de chaque pays du Royaume-Uni – Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast – ainsi que Glasgow, Birmingham et Manchester.

Il a été constaté que Londres était l’endroit le plus cher pour un curry, à 12,95 £, allant jusqu’à 20,45 £ avec tous les extras.

Alors que la grande ville la plus abordable était Cardiff, avec un poulet au curry coûtant 9,93 £ ou 16,78 £ avec du riz, un naan et un poppadom.

« Concentrez-vous sur la qualité »

Plus tôt cette semaine, les prix des denrées alimentaires ont connu leur première baisse mensuelle en deux ans et le taux d’inflation global du Royaume-Uni a mis fin à une série de trois baisses mensuelles consécutives.

Mais Karim affirme que le prix de produits comme les oignons, qui sont un aliment de base essentiel de la cuisine indienne, a grimpé en flèche cette année.

Il dit qu’un sac d’oignons de 25 kg coûtait autrefois 11 £, « puis, à un moment donné, cela est passé à 29 £ ».

Raja Manuswarmy, propriétaire du restaurant Nutmeg à Bristol, est d’accord et pense que « le coût des affaires est devenu extrêmement élevé ».

« Pour l’huile végétale, le coût était d’environ 17 à 18 £ pour 20 litres, maintenant il oscille entre 38 et 45 £. »

La Fédération asiatique de la restauration a déclaré à Asian Network qu’un restaurant indien sur quatre avait fermé ses portes depuis 2019.

Un porte-parole de la fédération a déclaré qu’en plus de l’inflation, de nombreux propriétaires d’entreprises « se retirent du marché et n’auraient pas de membres plus jeunes de leur famille pour prendre les rênes » en raison de la nature du travail dans la restauration.

Et ce ne sont pas seulement les établissements de curry qui ressentent la douleur.

Une étude du cabinet comptable Price Bailey a révélé que six restaurants ont fermé leurs portes par jour en 2023 jusqu’à présent, contre quatre par jour en 2021-2022.

Alors que de nombreux restaurants ont décidé d’augmenter leurs prix, Karim affirme que ce n’est pas la seule façon de s’adapter.

« Au lieu d’avoir plus de 100 plats dans un menu, réduisez-le encore davantage et concentrez-vous sur la qualité », dit-il.

Le restaurant de Raja se concentre sur la cuisine régionale des 28 États indiens et il pense que les clients veulent de nouvelles idées et de la fraîcheur.

« De nos jours, les gens sont plus soucieux de leur santé lorsqu’ils veulent venir manger de la nourriture indienne », dit-il.

