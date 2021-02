C’était la semaine après Noël et le nombre de cas de coronavirus et les hospitalisations montaient en flèche à Portland, dans l’Oregon.

À l’Oregon Health & Science University, le plus grand hôpital de l’État, le moral était au plus bas. Les médecins et les infirmières soignant les plus gravement malades s’épuisaient au moment où ils en avaient le plus besoin.

Ensuite, la nourriture a commencé à arriver: des plats chauds et délicieux emballés individuellement dans certains des restaurants les plus branchés de la ville, un buffet de cuisines allant de la cuisine chinoise à l’italienne en passant par le libanais et le sud. Pour les membres du personnel qui n’ont enlevé leur masque N95 qu’une seule fois pour manger pendant un quart de travail de 12 heures, les repas étaient plus que de la nourriture – ils étaient une source de nourriture émotionnelle.

«C’est presque comme avoir un poids soulevé. C’est comme avoir une douzaine de roses surprise ou quelque chose du genre », a déclaré l’infirmière Alice Clark. «Nous sommes très reconnaissants.»

Mais les repas, payés par une subvention de bien-être du fonds d’assurance SAIF basé dans l’Oregon, ont également servi un autre objectif: ils ont maintenu à flot des restaurants en difficulté. À l’approche de l’automne puis de l’hiver, les restaurants se replient sous la pression d’une interdiction de manger à l’intérieur pendant des mois. Les commandes de l’hôpital – parfois 150 ou 160 repas à la fois – étaient une bouée de sauvetage financière.

«Cela a gardé les portes ouvertes et une petite main-d’œuvre employée. C’est la restauration la plus sincère que nous ayons jamais faite », a déclaré Kiauna Floyd, propriétaire de troisième génération d’Amalfi’s, une institution de Portland qui sert une cuisine italienne depuis 62 ans.

Le personnel de Floyd a préparé environ 500 repas pour OHSU, ce qui lui a permis de garder une équipe de base après avoir licencié les trois quarts de ses employés. Le restaurant boit actuellement avec sept tables sur une terrasse extérieure au plus fort de l’hiver, ainsi que des commandes à emporter et des plats à emporter pré-emballés.

Amalfi se concentre sur les plats de manicotti et de lasagne pour les repas de soutien COVID – et les livraisons du restaurant se sont avérées parmi les plus populaires auprès des destinataires.

«Nous voulons faire quelque chose d’aussi réconfortant que possible, alors quand ils sont en pause et reçoivent ce déjeuner, cela réchauffe leur âme», a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, cependant, les livraisons de repas à l’OHSU se sont taries avec le financement de la subvention et le programme a pris fin le 19 janvier. Les dirigeants espèrent une nouvelle source de financement pour remettre les repas en marche bientôt. L’effort de trois semaines a payé un total de 39 000 $ aux restaurants locaux à un moment critique.

Un effort similaire financé par des dons privés via une organisation à but non lucratif aujourd’hui disparue appelée Frontline Foods PDX a connecté des restaurants avec des hôpitaux et des cliniques de la région de Portland au début de la pandémie, mais les dons ont commencé à chuter et l’effort a ralenti puis s’est arrêté.

Cet effort a fourni environ 13 800 repas sur trois mois à six établissements, dont un hôpital pour anciens combattants et une clinique pour sans-abri, et a été une source majeure de revenus pandémiques pour 14 restaurants – dont beaucoup appartenaient à des personnes de couleur.