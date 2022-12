NEW DELHI (AP) – Les hôtels et les restaurants d’Asie du Sud ont dû s’adapter et réinventer les restaurants depuis que la pandémie a ravagé la région, forçant de nombreuses personnes à fermer leurs portes.

Ceux qui ont survécu exploitent des sources locales et se connectent en ligne.

En Inde, des restaurants décontractés troués dans le mur à la gastronomie, les restaurants ont été dévastés par les fermetures et les épidémies de virus, des millions de personnes ayant perdu leur emploi depuis que COVID-19 a frappé au début de 2020.

Au Sri Lanka voisin, où l’économie axée sur le tourisme a également été martelée par des bouleversements politiques et des pénuries, la situation reste désastreuse.

Saman Nayanananda, responsable de la restauration dans une chaîne d’hôtels de la capitale sri-lankaise, Colombo, affirme qu’il est essentiel de se tourner vers les produits locaux pour l’approvisionnement en nourriture et les offres de menus.

Nayanananda, qui était récemment à New Delhi pour le festival South Asian Food for Thought, a survécu à un tsunami dévastateur en 2004 qui a tué 230 000 personnes. Il a vécu une guerre civile prolongée qui s’est terminée en 2009 et a été témoin des conséquences des attentats terroristes meurtriers de Pâques 2019. Après chaque calamité, l’économie a réussi à se remettre sur pied.

La lutte pour récupérer pour la nation de 22 millions d’habitants est infiniment plus difficile étant donné les problèmes de dette, de carburant et de pénurie alimentaire du Sri Lanka, a déclaré le vétéran de l’industrie hôtelière de 50 ans.

« Nous avions beaucoup de défis, y compris les matières premières et les problèmes de transport. Un an après COVID, tous les hôtels ont commencé la livraison de nourriture. Nous nous remettions lentement, puis cette crise économique est arrivée. Nous avons manqué de matériaux importés et locaux. De nouveau à zéro », a déclaré Nayanananda, qui a perdu son emploi dans une station touristique en 2020 alors que tout a été fermé.

“On s’est remis du terrorisme, du tsunami, mais cette crise, elle a brisé la classe moyenne”, a-t-il dit. Avec une inflation alimentaire de 70 % et une pénurie de devises fortes à acheter à l’étranger, le choix local, tant en termes d’approvisionnement alimentaire que d’offres de menus, est la seule option.

« Nous avons proposé le concept de croissance et de vente. Nous avons remplacé la production importée par la production locale, en proposant des produits alimentaires innovants », a-t-il déclaré, mentionnant des plats à base de patates douces, de manioc, d’ignames et de niébé cultivés localement.

Dans toute la région, les hôtels et les restaurants trouvent les anciens modèles commerciaux obsolètes. Cela force une réinitialisation des stratégies à mesure que les investissements se redressent pour répondre à la demande croissante des convives affamés désireux de manger à nouveau.

Le marché indien des services de restauration devrait atteindre 79 milliards de dollars d’ici 2028, contre 41 milliards de dollars en 2022, selon un rapport de la Francocorp et de restaurantindia.in. Mais le secteur sera toujours confronté à des retards ou à des pénuries d’approvisionnement, indique le rapport.

Maneesh Baheti, fondateur et directeur de l’Association sud-asiatique pour la gastronomie, a déclaré que la pandémie a sensibilisé aux problèmes de santé et à l’approvisionnement alimentaire, amenant l’industrie à adopter des pratiques plus durables.

Cela comprend l’offre de plats préparés avec des ingrédients locaux.

“Manger des produits locaux frais selon la saison, revenir à des régimes riches en noix, légumineuses et légumes à feuilles vertes, sont des tendances qui sont là pour rester car elles engagent des clients qui sont maintenant un segment soucieux de leur santé avec des poches profondes”, a déclaré Baheti.

“L’ensemble de l’industrie alimentaire a réalisé l’importance de promouvoir une meilleure santé et le potentiel des menus axés sur le bien-être”, a ajouté Baheti. “Manger local et manger frais aide également à réduire l’empreinte carbone puisque la dépendance au transport et à la réfrigération réduit les émissions de gaz à effet de serre”, a-t-il déclaré.

Alors que l’industrie des services alimentaires se reconstruit, les restaurateurs affirment que certaines pratiques nées de la nécessité pendant la pandémie peuvent offrir une voie à suivre.

De nombreuses communautés urbaines expérimentent des régimes à base de plantes et cultivent des produits agricoles sur leurs toits et dans leurs arrière-cours.

Siddharth Bandal, partenaire du café et bar Hideaway dans l’État de Goa, dans l’ouest de l’Inde, a déclaré avoir appris à être suffisamment agile pour s’adapter à l’évolution du comportement des clients.

“Cela a peut-être rendu le secteur plus fort en exposant les points faibles et l’industrie a montré sa résilience en s’adaptant rapidement. La pandémie a rendu tout le monde plus attentif à l’hygiène. Il y a un regain d’intérêt pour l’expérience client et les restaurants évoluent à mesure qu’ils répondent à la transition vers des aliments plus sains », a déclaré Bandal.

À Colombo, Nayanananda a commencé à faire du vélo pour se rendre au travail et à cultiver de la nourriture à la maison après que les marchés se soient asséchés et qu’il soit devenu difficile de nourrir sa famille de quatre personnes.

Au Sri Lanka et ailleurs en Asie, une vague d’infections au COVID-19 en Chine après l’abandon de ses contrôles pandémiques a ravivé les inquiétudes quant au risque d’un retour aux fermetures et autres restrictions. Mais Nayanananda dit qu’il a de l’espoir.

“Ce qui est important, c’est d’apprendre à vivre avec ce que nous avons entre les mains”, a-t-il déclaré.

Vineeta Deepak, Associated Press