Les restaurants se tournent vers les programmes de fidélité pour conserver les gains numériques

Oubliez la bataille pour la suprématie du sandwich au poulet. La guerre des programmes de fidélité approche.

Les commandes numériques des restaurants ont bondi de 124% au cours de l’année terminée en mars, selon l’étude de marché NPD Group. Et la popularité croissante des commandes en ligne pendant la pandémie de coronavirus motive les grandes chaînes de restauration rapide à utiliser des programmes de récompenses pour conserver de nouveaux clients d’applications mobiles. À l’heure actuelle, la plupart des chaînes de restaurants inscrivent automatiquement les clients à des programmes de fidélité une fois que les clients ont commandé via une application mobile.

Starbucks, Panera Bread et Domino’s Pizza ont ouvert la voie, tandis que Chipotle Mexican Grill a lancé sa propre version en 2019. Mais l’année dernière a attiré encore plus de joueurs dans l’arène. Wendy’s, Taco Bell de Yum Brands et Burger King de Restaurant Brands International font partie des nouveaux entrants, et McDonald’s et Jack in the Box se préparent à lancer des programmes de fidélisation plus tard cette année.

« Avec Covid-19 et le changement de comportement des consommateurs, nous avons vraiment vu une augmentation géante, des plus grandes marques qui tenaient en quelque sorte, je dirais, lancent maintenant des programmes pour que les consommateurs reviennent et gardent cela fidélité », a déclaré Elle Kross, directrice de la stratégie client pour les voyages, l’hôtellerie et les services de restauration à la société de marketing numérique Movable Ink.

Selon Aaron Allen, fondateur de la société de conseil en restauration Aaron Allen & Associates, les programmes de fidélité contribuent à alimenter des visites plus fréquentes et des chèques moyens plus élevés.

Par exemple, le PDG de Chipotle, Brian Niccol, a déclaré aux analystes en avril que le programme de fidélisation de la société avait généré des transactions supplémentaires dans ses « segments de consommation légers, moyens et lourds ». Avant la pandémie, le programme de la chaîne comptait 8,5 millions de membres. Aujourd’hui, elle compte plus de 21 millions de membres.

Les commandes numériques ont constitué la majorité des ventes trimestrielles de l’entreprise pour la première fois au cours des trois premiers mois de cette année. La société a continué à pousser les consommateurs vers son programme de fidélité en leur offrant des versions anticipées de nouveaux éléments de menu et en gardant certains éléments, comme la quesadilla, disponibles uniquement par commande numérique.

Cependant, ce ne sont pas les seuls facteurs à l’origine du boom des programmes de fidélité parmi les restaurants. Les entreprises sont également désireuses d’en savoir plus sur les clients en collectant et en analysant des données en fonction de leurs préférences de commande et de leurs informations personnelles. Ces données de consommation peuvent être utilisées pour mieux cibler les clients, à la fois avec des offres marketing et pour des opportunités futures, comme de nouveaux éléments de menu.

« Nous avons parcouru un long chemin depuis la carte perforée Subway », a déclaré Allen.