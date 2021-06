Les restaurants se tournent vers les applications d’embauche à la demande pendant la pénurie de main-d’œuvre

De plus, les offres d’emploi dans l’hébergement et la restauration ont atteint près d’un million en mars, selon le Bureau des statistiques du travail .

Bien qu’il y ait eu des débats sur les pénuries prolongées de travailleurs de la restauration, certains soulignent l’augmentation des allocations de chômage.

« Si vous parlez à des restaurateurs, ils vous diront qu’une grande partie de leur main-d’œuvre gagne plus d’argent grâce à la stimulation de rester à la maison », a déclaré Jean Chick, chef de la restauration et des services alimentaires aux États-Unis chez Deloitte à Chicago.

Mais d’autres blâment les problèmes systémiques qui affligent l’industrie de la restauration depuis des années.

« Les endroits qui veulent continuer l’ancien modèle d’absence d’avantages sociaux, de bas salaires et de mauvaises conditions de travail ont le plus de mal à recruter du personnel », a déclaré Teofilo Reyes, directeur de programme chez Restaurant Opportunities Centers United, une organisation à but non lucratif qui défend la restauration. travailleurs.