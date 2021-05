Les restaurants ressentent une pénurie de main-d’œuvre. Les adolescents sont une solution peu probable

L’industrie de la restauration est sur le point de faire un retour en force cet été, mais les restaurants en sous-effectif pourraient freiner la croissance.

Une solution potentielle pour les propriétaires d’entreprise: embaucher plus d’adolescents. C’est plus facile à dire qu’à faire.

Andy Diamond, le président de la chaîne de fruits de mer Angry Crab Shack, qui compte 12 sites, a déclaré qu’il était prêt à embaucher des adolescents. Il ne pense tout simplement pas que les adolescents veulent les emplois dont il a désespérément besoin.

Selon Diamond, la chaîne de restaurants fait face à une pénurie de main-d’œuvre pour des postes à l’arrière de la maison tels que lave-vaisselle et cuisinier. Il a augmenté son salaire horaire et offre des primes de recommandation dans l’espoir d’attirer des candidats sérieux.

« La plupart des adolescents, s’ils postulent, je ne pense pas qu’ils veulent travailler dans une cuisine », a déclaré Diamond. « S’ils postulent, ils recherchent 15 à 20 heures par semaine, et c’est plus probable devant la maison. »

Les cuisiniers et les lave-vaisselle ont tendance à être âgés de 21 à 35 ans, a-t-il déclaré. Les emplois qui sont généralement occupés par les jeunes travailleurs, comme les bussers, les coureurs et les hôtes, sont entièrement pourvus.

L’inadéquation entre les emplois recherchés par les adolescents et les postes à pourvoir n’est qu’une des raisons des difficultés actuelles des restaurants à trouver de la main-d’œuvre. L’industrie des loisirs et de l’hôtellerie, qui comprend des bars et des restaurants, est toujours en baisse de 2,9 millions de travailleurs par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Le taux de chômage en avril s’est étonnamment élevé à 6,1%, défiant les attentes des économistes qui prédisaient une augmentation des embauches le mois dernier.

Les propriétaires d’entreprise ont pointé du doigt la pénurie actuelle de main-d’œuvre sur les prestations de chômage améliorées, affirmant que les employés potentiels préfèrent collecter les chèques au lieu d’occuper des emplois à bas salaire. Les avantages améliorés ne s’épuisent qu’en septembre, bien que le Montana et la Caroline du Sud mettent fin plus tôt à leur participation au programme. Parmi les autres considérations qui préoccupent les demandeurs d’emploi, citons le risque de contracter le Covid-19 et la garde d’enfants. La main-d’œuvre de l’industrie de la restauration pèse sur les femmes, d’après les données du BLS.

« J’ai certainement entendu les anecdotes de cas où les travailleurs gagnent plus au chômage qu’au travail, mais je pense qu’il est incroyablement difficile d’analyser combien cela se passe et si cela est à l’origine de la tendance plus large parce que nous avons la question de santé publique. , la question de la garde d’enfants », a déclaré AnnElizabeth Konkel, économiste pour Indeed Hiring Lab.

La plupart de ces problèmes ne préoccupent pas les adolescents. La garde d’enfants n’est en grande partie pas un problème. La Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer pour les adolescents âgés d’au moins 12 ans, et Moderna teste actuellement son propre vaccin sur les jeunes. Les adolescents peuvent également avoir besoin d’un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille.

Traditionnellement, l’industrie de la restauration emploie environ un tiers de tous les adolescents qui travaillent. En 2020, 1,63 million de personnes âgées de 16 à 19 ans travaillaient dans des lieux de restauration et de boisson, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Cela représente une baisse par rapport à 1,73 million d’adolescents un an plus tôt, la pandémie de coronavirus ayant entraîné une flambée du chômage dans tous les secteurs, en particulier dans l’hôtellerie.

Cependant, la participation des adolescents à la population active diminuait avant même la pandémie. Les activités parascolaires comme le sport, le bénévolat et la préparation à l’université prennent du temps loin de l’emploi du temps des adolescents, ce qui les rend moins susceptibles d’occuper un emploi d’été. Les stages – rémunérés ou non – ont éloigné les travailleurs des emplois d’été plus traditionnels comme le sauvetage ou le travail dans un restaurant.

Chaque année, la Chambre de commerce du Grand Ocean City, Maryland, s’associe à d’autres groupes d’entreprises locaux pour organiser un salon de l’emploi saisonnier destiné aux élèves du secondaire.

«Ce que nous constatons, c’est qu’il y a encore un engagement limité dans le nombre de ces étudiants qui font partie de la main-d’œuvre saisonnière ici», a déclaré Lachelle Scarlato, directrice générale de la chambre de commerce.

Cet été, Ocean City prévoit une saison plus chargée que d’habitude pour ses bars, restaurants et boutiques en raison de l’augmentation des voyages intérieurs. Sans la main-d’œuvre des adolescents, la région fait face à une grave pénurie de main-d’œuvre. Les ambassades ont été à la traîne dans le traitement des visas J-1, qui représentent généralement 4 000 à 5 000 travailleurs saisonniers pour les entreprises d’Ocean City. Seulement environ 100 des visas ont été traités jusqu’à présent pour la saison, a déclaré Scarlato.

Pour certains adolescents, ce n’est pas faute d’essayer. Karen Coyne de Hagerstown, Maryland, a déclaré que son fils de 15 ans avait du mal à trouver un emploi, malgré le permis de travail requis pour un mineur. Il a postulé dans plusieurs restaurants de restauration rapide, mais pas de chance. Coyne a déclaré avoir eu l’impression que les entreprises ne voulaient pas embaucher quelqu’un de son âge.

Les préoccupations concernant la sécurité pendant la pandémie de Covid-19 ont introduit de nouvelles raisons pour les adolescents de s’absenter du marché du travail. Au-delà des problèmes de santé, les travailleurs ont également dû interagir avec des clients belligérants qui ne veulent pas suivre les directives de la localité ou de l’entreprise. En mars, un Jack in the Box le travailleur a été poignardé par un client à qui il a demandé de porter un masque.

Vingt-huit pour cent des répondants à l’enquête semestrielle de Piper Sandler auprès des adolescents ont déclaré que Covid-19 avait un impact sur leur emploi à temps partiel ou leur capacité à trouver du travail. L’entreprise a mené l’enquête entre le 19 février et le 24 mars.

Cependant, les offres de stages sur Indeed sont en baisse cette année par rapport à 2019 et 2020, et les adolescents, comme le reste d’entre nous, ont hâte de quitter leur domicile, selon Konkel.

«En général, il y a moins de stages cet été, donc un étudiant ou un adolescent peut être sur la clôture et finir par dire qu’il va juste travailler dans un restaurant ou un magasin de détail, un emploi d’été traditionnel, surtout s’il ‘ recherchent un salaire », a déclaré Konkel.

Certaines familles ont limité la portée de la recherche d’emploi de leurs adolescents en raison de la pandémie en cours. Amy Gray est la mère de deux adolescents qui ont trouvé un emploi d’été à Cleveland, où ils vivent. Bien que son fils de 19 ans et sa fille de 16 ans aient tous deux été vaccinés, ils ont limité leur recherche d’emploi à des postes extérieurs ou virtuels.

« En tant que famille, nous ne mangeons pas dans les restaurants ou n’allons pas dans d’autres endroits intérieurs où les gens ne portent pas de masques », a déclaré Gray. «De plus, je travaille dans la fonction publique et je n’ai aucun moyen de demander à mes enfants de faire face à ce que j’ai dû faire face à la clientèle au cours des neuf derniers mois environ.