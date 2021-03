Le chef de la police de Madrid, José Luis Morcillo, a déclaré que les touristes venaient de toute l’Europe: « [They are] non seulement des ressortissants français, mais aussi d’autres régions. Ils viennent en groupe, et dans certains cas, ils font la fête dans leurs appartements. Cela crée des problèmes ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy