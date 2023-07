Les restaurants Okanagan White Spot s’associent pour la journée Pirate Pak

Ohé les amis.

Et des bretteurs et des boucaniers.

Après une pause de trois ans, Pirate Journée Pack revient dans les restaurants White Spot le mercredi 16 août.

La journée annuelle de divertissement et de collecte de fonds des pirates est sur le point de dépasser une donation caritative totale à vie de 1 million de dollars recueillie lors de la Journée Pirate Pak pour les enfants et les jeunes dans le besoin.

Pour le Pirate Pak Day, les clients sont invités à enfiler leurs meilleurs bandanas, à dépoussiérer leurs cartes et à se diriger vers le White Spot le plus proche (Vernon, Kelowna, West Kelowna, Penticton), le tout pour une bonne cause – 2 $ de chaque adulte et enfant. Pirate Pak vendu sur place et à emporter aidera à envoyer les enfants et les jeunes adultes au Zajac Ranch for Children, un organisme de bienfaisance de longue date de la Colombie-Britannique qui se consacre à offrir aux enfants et aux jeunes adultes atteints de maladies potentiellement mortelles et de handicaps chroniques une expérience de camp inoubliable .

« L’une des valeurs de White Spot est depuis longtemps un engagement profond envers les gens et la communauté. Le Pirate Pak Day occupe une place spéciale dans nos cœurs car il illustre ces valeurs tout en montrant l’immense impact positif qu’une journée de plaisir peut avoir dans la vie des jeunes », a déclaré Trent Carroll, président de White Spot Hospitality. « Cette année est particulièrement importante alors que nous nous efforçons de dépasser la barre du million de dollars dans nos efforts cumulés de collecte de fonds pour le Pirate Pak Day, nous avons donc tout le monde sur le pont pour nous aider à atteindre cette étape historique. »

Dans sa 11e année, Pirate Pak Day a jusqu’à présent recueilli 889 502 $ (ce qui équivaut à 444 751 Pirate Paks vendus), envoyant des centaines d’enfants et de jeunes adultes camper pour une semaine spéciale au ranch de 41 acres à Mission, où ils participent à une variété d’activités, y compris l’équitation, le kayak, les sports nautiques et les arts et l’artisanat – des opportunités qui ne seraient pas possibles autrement.

Des centaines d’enfants ont vu leur vie enrichie, des souvenirs durables créés et de nouvelles expériences rendues possibles grâce au soutien continu des invités de Pirate Pak Day.

«Notre partenariat de longue date avec White Spot offre un avantage direct aux enfants ayant des besoins médicaux», déclare Mel Zajac, fondateur de Zajac Ranch. « Le temps passé au ranch les aide à développer une plus grande conscience sociale et environnementale, une confiance en soi accrue et des attitudes positives envers l’activité physique. Nous encourageons tout le monde à participer à la journée Pirate Pak afin que le plus d’enfants possible puissent faire l’expérience du camp d’été.

Les cache-œil sont encouragés, mais pas obligatoires.

