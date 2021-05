Les restaurants ne peuvent pas trouver de travailleurs car les restrictions s’atténuent, dit le PDG de l’hôtellerie

Les restaurants de New York ont ​​du mal à embaucher des travailleurs, car les restrictions liées à Covid-19 sont assouplies dans tout le pays et la demande au sein de l’industrie reprend, a déclaré mercredi le restaurateur Danny Meyer.

« Personne ne peut recruter tous ses employés même s’ils le voulaient parce que beaucoup de nos travailleurs ont quitté la ville », a déclaré Meyer, PDG de Union Square Hospitality Group et fondateur de Shake Shack, « Closing Bell ». « Tout le monde embauche exactement au même moment. Selon moi, il faudra au moins deux ou trois mois pour que l’offre et la demande se maintiennent et atteignent un équilibre. »

La demande de restaurants est de retour à New York alors que de plus en plus de gens se font vacciner. Les règles concernant la distanciation sociale et le port de masques ont également été assouplies à mesure que le nombre de nouveaux cas dans le pays ne cesse de diminuer.

«La vaccination a probablement été la plus grande chose qui se soit produite pour notre industrie, à la fois pour les personnes qui travaillent pour nous et pour nos clients», a déclaré Meyer.

Mais les restaurants ont encore du mal à embaucher du personnel pour remplacer ceux qu’ils ont été contraints d’abandonner au début de la pandémie, a-t-il ajouté. Non seulement le nombre de restaurants talentueux est-il limité, car de nombreux restaurants se précipitent pour embaucher, mais certains travailleurs ont peut-être complètement quitté l’industrie.

« De nombreuses personnes qui ont été licenciées ont plutôt travaillé dans des entreprises qui se portaient plutôt bien pendant Covid », a déclaré Meyers. « Ils peuvent avoir de très bons emplois en ce moment et ils peuvent ou non revenir dans notre industrie. »

Meyers a déclaré que les restaurants avaient encore le temps d’embaucher du nouveau personnel car les bureaux ne sont pas occupés à pleine capacité, ce qui ralentit les activités de déjeuner.