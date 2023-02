Les restaurants les plus romantiques au Canada en 2023 : OpenTable

À l’approche du jour le plus romantique de l’année, les 100 restaurants les plus romantiques du Canada pour 2023 ont été dévoilés pour ceux qui pourraient envisager de réserver une table pour le dîner de la Saint-Valentin.

La liste, organisée par la société de réservation en ligne OpenTable, comprend des restaurants de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Québec et du Canada atlantique, et a été établie en analysant plus d’un million de critiques de dîners.

“Notre sondage a révélé qu’il est aussi important d’être au meilleur de vous-même avec votre rendez-vous qu’avec l’équipe du restaurant qui s’occupe de vous”, a déclaré Matt Davis, directeur national, OpenTable Canada. “Nous voulons inspirer les Canadiens à associer leur charme à leur passion pour la romance et les restaurants en cette Saint-Valentin.”

Selon OpenTable, l’Ontario abrite le plus grand nombre de restaurants sur la liste avec 46 établissements, suivi de la Colombie-Britannique (20), de l’Alberta (16), du Québec (14) et du Canada atlantique (4).

Soixante-douze pour cent de ceux qui célèbrent la Saint-Valentin prévoient de dépenser plus de 41 $ par personne, selon OpenTable. Mais la plupart des Canadiens (les deux tiers) sont à l’aise de partager la facture.

Les types de restaurants les plus populaires étaient l’italien (25 %), les steakhouses (16 %) et la cuisine canadienne contemporaine (14 %).

Voici les restaurants les plus romantiques au Canada en 2023, classés par ordre alphabétique, selon OpenTable :

40 Westt Steakhouse – Montréal, Qué.

Alessa Trattoria – Magog, Qué.

Alliage – Calgary, Alb.

Restaurant Alpina au Villa Eyrie Resort – Malahat, C.-B.

Alvin’s Jazz Club – Calgary, Alb.

ATLAS Steak + Poisson – Cascades Casino Langley – Langley, C.-B.

Auberge du Pommier – Toronto, Ont.

Bar George – Montréal, Qué.

Bar Isabel – Toronto, Ont.

Biff’s Bistro – Toronto, Ont.

Restaurant BLOCK ONE au 50th Parallel Winery – Lake Country, C.-B.

Blu Ristorante – Toronto, Ont.

Bolero – Calgary, Alb.

Bonaparte – Montréal, Québec

Bonterra Trattoria – Calgary, Alb.

Botaniste – Vancouver, C.-B.

Les Jardins Butchart – La salle à manger – Brentwood Bay, C.-B.

Café Amore – St. Catharines – St. Catharines, Ont.

Café Lunette – Halifax, N.-É.

Canoe Restaurant and Bar – Toronto, Ont.

Cantina Gia – Ottawa, Ont.

Carisma – Toronto, Ont.

CattleBaron Steakhouse & Bar – Sud – Calgary, Alb.

Chairman’s Steakhouse – Calgary, Alb.

Charcoal Steak House – Kitchener, Ont.

Chez Lévêque – Montréal, Qué.

Carrefour Restaurant – Rosseau, Ont.

Cucci Ristorante – Oakville, Ont.

Damas – Montréal, Qué.

Dolcetto – London, Ont.

Don Alfonso 1890 – Toronto, Ont.

Le salon – L’hôtel Prince of Wales – Niagara-on-the-Lake, Ont.

Drift – Halifax, N.-É.

Elora Mill Restaurant – Elora, Ont.

Fruits de mer, côtelettes et cocktails Finn’s – Victoria, C.-B.

Les cinq pêcheurs – Halifax, N.-É.

Gatto Matto – Laval, Qué.

Gibbys – Vieux Montréal – Montréal, Qué.

Glo Restaurant + Lounge – Victoria, C.-B.

Golf’s Steak House & Fruits de mer – Kitchener, Ont.

Le vignoble et l’établissement vinicole Good Earth – Beamsville, Ont.

Greystones – Orangeville, Ont.

Restaurant Hart House – Burnaby, C.-B.

Haven Kitchen + Bar – Langley, C.-B.

Heartland Cafe – Okotoks, Alb.

Helena – Montréal, Qué.

Bloc d’accueil à CedarCreek Estate Winery – Kelowna, C.-B.

Hoogan & Beaufort – Montréal, Qué.

Hy’s Steakhouse Vancouver – Vancouver, C.-B.

Italien de nuit – Saint John, NB

Italian Farmhouse Restaurant & Bar – Bragg Creek, Alb.

Joe Fortes Whistler – Whistler, C.-B.

Le Keg Steakhouse + Bar – Peterborough – Peterborough, Ont.

Kissa Tanto – Vancouver, C.-B.

Kitchen76 à Two Sisters Vineyards – Niagara-on-the-lake, Ont.

La Fabrique – Montréal, Qué.

La Vecchia – Défilé marin – Toronto, Ont.

Restaurant Lake House – Vineland, Ont.

Lapinou – Toronto, Ont.

Bistro Le Sélect – Toronto, Ont.

LIFT Bar Grill View – Vancouver, C.-B.

Lieu King City – King City, Ont.

LOUIX-LOUIS – Toronto, Ont.

Lupo Restaurant & Vinoteca – Vancouver, C.-B.

Maison Boulud – Montréal, Qué.

Maison Selby – Toronto, Ont.

MAJOR TOM – Calgary, Alb.

Miradoro à Tinhorn Creek Winery – Oliver, C.-B.

Modavie – Montréal, Qué.

STEAK MODERNE – Southport Rd – Calgary, Alb.

Neros Steakhouse – Caesars Windsor – Windsor, Ont.

Osteria Savio Volpe – Vancouver, C.-B.

Maison Puddicombe – New Hamburg, Ont.

Raven Bistro – Edmonton, Alb.

RÈGNE – Toronto, Ont.

Remingtons de Niagara – Chutes du Niagara, Ont.

Restaurant Toqué! – Montréal, Qué.

River Café – Calgary, Alb.

Riviera – Ottawa, Ont.

L’Hôtel Royal – Prince Edward, Ont.

Ruth’s Chris Steak House – Markham – Markham, Ont.

Sabor Restaurant – Edmonton, Alb.

Restaurant Scaramouche – Toronto, Ont.

Sky Bistro, Mountain Top Dining @ Banff Gondola – Banff, Alb.

Restaurant Sole – Waterloo, Ont.

Spencer’s at the Waterfront – Burlington, Ont.

St. Germain’s – Casino Rama Resort – Rama, Ont.

Assiette et coulée Stillwaters – Paris, Ont.

La tente du sultan – Toronto, Ont.

Table Rock House Restaurant – Chutes du Niagara, Ont.

Thé à l’Empress – Victoria, C.-B.

Restaurant Teatro – Calgary, Alb.

Trattoria Timone – Oakville, Ont.

Cuisine de la ferme à la table Treadwell – Niagara on the lake – Niagara-on-the-Lake, Ont.

Uccellino – Edmonton, Alb.

Valley Restaurant – St. Catharines, Ont.

Via Allegro Ristorante – Toronto, Ont.

Vineland Estates Winery Restaurant – Vineland, Ont.

Vista 18 Restaurant + Lounge – Victoria, C.-B.

Zambri’s – Victoria, C.-B.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.