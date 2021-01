Des centaines de restaurants et de pubs ont rouvert à travers la République tchèque, défiant les restrictions persistantes des coronavirus. Les sites sont fermés depuis des mois et les propriétaires affirment que les restrictions n’ont pas permis d’améliorer la situation.

La manifestation a débuté samedi, avec des centaines de restaurants et de pubs rouverts dimanche alors qu’ils rejoignaient la campagne lancée par le mouvement Chcipl PES (Dog is dead). Le groupe activiste a été fondé par plusieurs propriétaires de lieux de divertissement, et le nom fait référence au système tchèque, PES («chien» en tchèque), qui réglemente les restrictions.

«Nous sommes déçus du gouvernement depuis longtemps et nous voulons montrer qu’il a choisi la mauvaise voie», Le co-fondateur de Chcipl PSE, Jiri Janecek, directeur de la brasserie-restaurant Maly Janek située dans la ville de Jince, a déclaré à l’AFP.

Nous en avons assez et nous pensons que les ministres devraient envisager de quitter leur poste.

Les lieux de divertissement, y compris les restaurants et les pubs, ainsi que les cinémas, les théâtres, les zoos et autres entreprises « non essentielles », sont restés fermés dans tout le pays depuis octobre de l’année dernière pour tenter de freiner la propagation de Covid-19. Les salles ont été autorisées à rouvrir brièvement – et avec une capacité limitée – pendant les vacances de Noël.

Les sièges à l’intérieur ont été interdits et les bars et restaurants sont autorisés à fonctionner à travers une fenêtre de distributeur spéciale. Les établissements qui défient l’interdiction encourent des amendes pouvant atteindre 20 000 couronnes (932 $) pour avoir enfreint les règles.

«J’ai rejoint la manifestation parce que je pense que l’ordre du gouvernement et ce qu’il nous fait depuis cinq mois est faux. On constate que le nombre de maladies continue d’augmenter, alors que les restaurants sont plus ou moins fermés depuis octobre ». Martin Macek, propriétaire de deux restaurants dans l’est du pays, a déclaré, cité par les médias locaux.

Le nombre de coronavirus en République tchèque a dépassé la barre des 900000, avec l’augmentation quotidienne des cas enregistrés oscillant toujours autour de 8000 cas. Plus de 15 000 personnes ont succombé à la maladie dans le pays. Alors que les chiffres sont inférieurs à ceux des pays les plus touchés, le coronavirus a déjà touché près d’un dixième de la population de 10,6 millions.

Le mouvement Chcipl PSE, créé à l’automne dernier, a déjà organisé plusieurs manifestations pour condamner les restrictions aux coronavirus, qui, selon eux, n’ont rien fait d’autre que de nuire gravement à la restauration. Plus tôt ce mois-ci, le groupe a érigé une chaîne d’un kilomètre de verres à bière dans le centre de Prague.

Plus tôt cette semaine, les organisateurs du mouvement ont eu l’idée de former un groupe politique, chaque bar et restaurant devenant une cellule politique. Cela leur permettrait de déguiser les sorties dans les bars en rassemblements politiques, qui sont exemptés des restrictions.

« L’avantage du mouvement politique … est que nous pouvons nous rencontrer tout comme nos politiciens peuvent se réunir à la cantine du parlement », a déclaré le co-fondateur du groupe, David Biksadsky.

