Alors que de nombreux pays européens commencent à durcir les restrictions relatives au COVID-19, l’Italie a commencé à les assouplir.

Certaines régions – y compris Rome et Venise – ont été rétrogradées de la zone orange à la zone jaune «à faible risque».

Cependant, l’assouplissement des restrictions n’a pas plu à de nombreux propriétaires d’entreprise.

Vion Kerri est le directeur du restaurant Giordi à Rome – et ne gère qu’un de ses deux restaurants parce qu’il a accumulé des dettes après avoir eu du mal à payer les deux loyers chaque mois, le tourisme étant gravement affecté.

«Pour nous tous sur la place, cela ressemble à une fausse réouverture. Les gens ne sont pas de retour au bureau et pour nous, c’est comme être fermé – seulement ouvert en surface. C’est juste l’État qui en profite, pas nous », a-t-il déclaré à Euronews.

«Nous avons décidé d’ouvrir pour envoyer un message pour dire que nous sommes vivants mais que nous avons perdu espoir, il n’y a pas de monde et il n’y a pas de revenus. Nous perdons en fait de l’argent », a-t-il ajouté.

L’assouplissement des règles lundi fait suite à un avertissement de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres experts selon lequel il pourrait être trop tôt.

L’Italie a enregistré plus de deux millions d’infections et environ 88 500 décès dus au COVID-19 – avec 11 252 nouveaux cas enregistrés dimanche. Le pays a été l’un des plus touchés par la pandémie.

