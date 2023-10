Les restaurants et les gymnases locaux renforcent l’esprit communautaire plus que le fait d’avoir de bons voisins, selon un rapport

Les restaurants LOCAUX sont le deuxième plus grand promoteur de l’esprit communautaire à l’échelle nationale après les espaces verts, selon un rapport.

Le rapport sur l’impact des restaurants présente des recherches menées auprès de 5 000 adultes, ainsi que des données de l’ONS et les conclusions de l’Open Arms Report, pour examiner le rôle que jouent les restaurants dans les communautés locales et le bien-être.

Clients assis au soleil dans un café à North Shields, en Angleterre Crédit : Getty

L’étude a révélé que 56 pour cent des personnes interrogées visitent leur lieu d’accueil préféré au moins une fois par mois, et jusqu’à 15 pour cent parlent par leur prénom avec le personnel ou les propriétaires de leur restaurant local.

D’autres commodités qui améliorent le moral comprennent des choses comme les gymnases et les bibliothèques (33 pour cent), les bons voisins (29 pour cent) et les événements comme les fêtes de village (27 pour cent).

Le Dr Tara Swart, neuroscientifique de renom, médecin et maître de conférences, a déclaré : « Il y a des avantages pour les individus au-delà du simple fait de prendre un repas dans un restaurant.

« Dîner au restaurant offre au cerveau une expérience multisensorielle et stimule de nombreuses régions différentes du cerveau.

« La socialisation au restaurant favorise la libération de dopamine (l’hormone de la récompense), de sérotonine (l’humeur) et d’ocytocine (les liens), ce qui peut en fin de compte réduire le stress et nous rendre plus heureux.

« De nouvelles expériences et des variations dans les types d’aliments que nous consommons – en particulier ceux provenant de différentes cultures – peuvent contribuer à la plasticité du cerveau à mesure que nous vieillissons, conduisant ainsi à une meilleure qualité de vie. »

Le rapport révèle également que 31 pour cent pensent que les restaurants, cafés, bars, pubs et autres lieux de restauration améliorent leur bien-être, ce chiffre s’élevant à 37 pour cent des Londoniens.

Alors que 64 pour cent pensent que les restaurants locaux sont importants pour créer un sentiment de communauté, 57 pour cent pensent que manger au restaurant local rapproche les gens.

Et 58 pour cent des personnes interrogées sont allées jusqu’à déclarer qu’elles se sentaient « chez elles » dans leur restaurant local.

Le rapport inclut également une étude du rapport The Open Arms, qui révèle que 64 % des personnes interrogées considèrent les pubs comme l’un des principaux lieux de socialisation.

Avec 86 pour cent de personnes convaincues que la communauté entière peut souffrir de la fermeture d’un pub local.

L’étude a révélé que les habitants de Londres (41 pour cent), Birmingham (37 pour cent), Glasgow (43 pour cent) et Manchester (40 pour cent) conviennent que les restaurants, pubs, cafés et autres lieux de restauration locaux sont l’un des les trois plus grands promoteurs de l’esprit communautaire par rapport aux autres commodités.

Mais les restaurants locaux ont d’autres impacts, notamment sur l’économie, les chiffres d’OpenTable révélant que la demande de restauration est restée stable d’année en année, malgré la crise du coût de la vie.

Et les restaurants continuent d’ouvrir, les données de l’ONS montrant un total de 150 000 au Royaume-Uni l’année dernière, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2019, Londres, Manchester, Édimbourg et Glasgow connaissant la plus forte croissance.

En conséquence, le nombre de personnes employées dans le secteur hôtelier augmente également, passant de 1,46 million en 2019 à 1,56 million en 2021.

Parmi les adultes interrogés, beaucoup estimaient que les restaurants de quartier contribuaient à stimuler l’économie locale en créant des emplois localement (67 pour cent), en encourageant les dépenses (65 pour cent), en augmentant la fréquentation (43 pour cent) et en encourageant les gens à s’installer dans la région (26 pour cent). pour cent).

Il est également apparu que le convive moyen est prêt à voyager 35 minutes pour se rendre à son restaurant préféré, avec 64 % d’entre eux séjournant « fréquemment » ou « parfois » dans le quartier pour d’autres raisons, comme faire du shopping ou aller au cinéma.

Robin Chiang, vice-président directeur de la croissance internationale du service de réservation de restaurants en ligne, qui publie également une liste des joyaux des quartiers de Londres, Birmingham, Édimbourg et Manchester, a déclaré : « Le rapport d’OpenTable célèbre les restaurants et la valeur qu’ils apportent aux résidents locaux et à leurs communautés.

« L’hospitalité offerte par les restaurants s’étend bien au-delà des murs de leurs établissements, et nous sommes heureux de mettre en lumière toutes les façons dont ils améliorent nos vies. »