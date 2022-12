Les restaurants et les bars de Delhi dans les hôtels haut de gamme peuvent fonctionner 24h/24 et 7j/7

Les restaurants et les bars des hôtels haut de gamme seront désormais autorisés à rester ouverts 24h / 24, car les règles de licence ont été assouplies dans ce qui a été considéré par les autorités comme un cadeau du Nouvel An à l’industrie hôtelière.

Dans les hôtels quatre et cinq étoiles, les restaurants et les bars peuvent rester ouverts 24h/24. Ceux de l’aéroport, des gares et de l’ISBT (Inter State Bus Terminus) peuvent également fonctionner 24 heures sur 24. Les restaurants des hôtels trois étoiles peuvent fonctionner jusqu’à 2 heures du matin et les autres sont autorisés à fonctionner jusqu’à 1 heure du matin.

Les changements interviennent à la suite d’un rapport d’un panel mis en place en novembre par le lieutenant-gouverneur VK Saxena pour assouplir les exigences de licence pour les restaurants.