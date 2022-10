Les restaurants espèrent un boom des vacances, mais la récession imminente suscite des inquiétudes – Kelowna Capital News

Les restaurants et les bars de partout au Canada espèrent que cette période des fêtes pourrait enfin signifier une reprise pour le secteur endetté.

Mais, une inflation élevée et une récession potentielle les font craindre que leur nouvelle normalité ne paie pas les factures.

James Rilett, vice-président du centre du Canada pour Restaurants Canada, a déclaré que l’automne est normalement une période de transition entre la saison estivale chargée et les vacances, qui sont pleines de fêtes et une opportunité de générer des revenus supplémentaires avant la nouvelle année lente et froide. saison.

Certains restaurants et bars commencent à réserver des fêtes de fin d’année, à la fois professionnelles et personnelles, mais il reste à voir si les réservations reviendront aux niveaux d’avant la pandémie, a-t-il déclaré. On craint également que l’hiver n’apporte une vague d’annulations, après que la saison des vacances de l’année dernière a vu les cas de COVID-19 monter en flèche, et de nombreux établissements ont choisi de fermer leurs portes pour le réveillon du Nouvel An.

Aburi Restaurants Canada, qui possède plusieurs établissements à Vancouver et à Toronto, a commencé à voir des demandes de réservations de vacances arriver, a déclaré Michelle Seguin, directrice régionale des opérations de l’Est d’Aburi.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si les réservations reviendront à la normale, il y a certainement plus de demandes que l’année dernière, a-t-elle déclaré.

“Ce serait formidable si nous pouvions voir ces fêtes de fin d’année pré-pandémiques”, a-t-elle déclaré.

Rilett a déclaré qu’il y avait encore beaucoup d’espoir dans la période des fêtes cette année, mais avec un peu de prudence après les deux derniers hivers.

Pendant ce temps, les espoirs d’un été “de retour à la normale” ont été doucement anéantis, car le trafic était toujours en baisse et l’inflation a rendu le coût de fonctionnement d’un restaurant beaucoup plus élevé, a déclaré Rilett.

Seguin a déclaré que l’inflation a doublé ou même triplé les coûts de certains produits.

Comme l’inflation affecte les restaurateurs, elle sait qu’elle affecte également les clients et sait qu’ils pourraient être plus prudents dans leurs dépenses pendant les vacances.

Selon Restaurants Canada, en août, les consommateurs canadiens ont commencé à serrer les cordons de leur bourse dans un contexte d’inflation élevée, car moins de Canadiens ont acheté des repas au restaurant malgré le fait qu’août est normalement un mois chargé pour l’industrie.

En conséquence, certains restaurateurs prolongent la saison des terrasses aussi longtemps qu’ils le peuvent lorsque le temps le permet, a-t-il déclaré.

Les restaurants sont toujours confrontés à des niveaux élevés d’endettement dus à la pandémie, ainsi qu’à des coûts d’intrants plus élevés et à des difficultés d’embauche, a déclaré Rilett.

Une saison des fêtes occupée «payerait beaucoup de factures», a-t-il déclaré.

Moins de nouvelles entreprises de restauration ouvrent, même si elles sont plus proches, a déclaré Rilett, ce qui signifie que le nombre de restaurants dans l’ensemble a diminué au cours de la dernière année.

Il espère que cette saison des fêtes fournira une sorte de « bâton de mesure », montrant à l’industrie à quoi s’attendre de la nouvelle normalité. Mais une récession imminente pourrait signifier que la nouvelle normalité n’est pas ce que beaucoup attendaient.

«Chaque fois que les gens ressentent le pincement, ou même pensent qu’ils vont ressentir le pincement, ils commencent à réduire leur consommation. Et cela nous frappe assez rapidement.

La saison des fêtes est dans l’esprit de tout le monde, a déclaré Seguin, mais les mois qui suivent le sont aussi – normalement des mois plus lents pour le secteur, maintenant parler d’une récession signifie que l’hiver pourrait être encore plus dur.

“Nous allons juste le prendre un mois à la fois.”

—Rosa Saba, La Presse canadienne

Cuisine & RestaurationRestaurants