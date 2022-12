Les restaurants épicés et la formation en soins de santé sont des startups Sterling – Shaw Local

STERLING – Une nouvelle option de restauration épicée sera bientôt disponible au Northland Mall tandis que Castor Home Nursing a ouvert un nouveau centre de formation.

Bar-grill vaudou

Le Voodoo Bar and Grill sert une cuisine soul d’inspiration cajun qui, selon le propriétaire, Darcy Newell, sera unique dans la région.

Le menu comprend la propre version de Newell de plats comme les côtes levées, les cuisses de grenouilles, les sacs de fruits de mer, les écrevisses et les muffins au pain de maïs.

Le restaurant proposera également des défis où les convives essaient de gérer les plats les plus chauds de Newell.

« J’apporte la chaleur. Je vais aller si loin au sud avec ce truc que j’introduis ma soupe de pattes de poulet et mes bouchées d’alligator », a déclaré Newell.

Newell est un vétéran de l’armée avec des années d’expérience dans l’industrie de la restauration. Le premier restaurant de Newell, le Darcy’s Café, fonctionnait à New York avant de déménager l’entreprise à Aurora.

Newell a également été juge de la Kansas City Barbecue Society et a parcouru le pays sur le circuit de compétition de barbecue avec son équipe – Spittin Barbecue et Kickin Ash. Newell a commencé à participer à des défis locaux lorsque certains concurrents masculins lui ont dit qu’une femme ne gagnerait jamais.

« J’ai toujours été prêt à relever un défi. Chaque fois que quelqu’un m’a dit que je ne pouvais pas le faire, je lui ai prouvé qu’il avait tort », a déclaré Newell.

Des peintures murales colorées peintes à la main ornent les murs du restaurant où se trouvait l’ancien restaurant Diamond Dave’s.

Newell espère être ouvert d’ici Noël, bien que certains acheteurs chanceux aient pu essayer sa nourriture tôt lorsque Newell a organisé l’événement Northland Black Friday.

« Je n’ai jamais mangé de nachos comme ça auparavant. La nourriture ici est hors de ce monde », a déclaré Sabastian Ballantyne.

Institut de santé.

Le 15 novembre, Castor Home Nursing a ouvert les portes de son nouveau centre de formation – l’Institut de santé. Le nouveau centre de formation au 6 E. 23rd St. propose plusieurs certifications, notamment CNA, RCR et phlébotomie.

Les cours ont lieu deux jours par semaine pendant 12 semaines, la phlébotomie (prise de sang) ne durant que quatre semaines. Il existe également une option accélérée pour les CNA qui fonctionne quatre jours par semaine pendant six semaines.

“L’option accélérée est parfaite pour ceux qui retournent à l’école et qui souhaitent obtenir leur certification CNA avant de commencer”, a déclaré la coordinatrice de classe Nichole Dugger.

Les cours sont dirigés par l’instructeur certifié par l’État Sheri Todd et consistent en des conférences, des laboratoires pratiques et des travaux cliniques dans les établissements partenaires Dixon Rehab et Resthave Care & Rehabilitation of Morrison. Les étudiants doivent être âgés d’au moins 16 ans et doivent porter des blouses. Les diplômés sont encouragés à postuler auprès de la division des soins infirmiers à domicile de Castor.

Les frais de scolarité peuvent être coûteux pour certains – 1 350 $ pour l’AIIC; 1 650 $ pour la phlébotomie, mais les étudiants éligibles peuvent demander que leurs frais soient couverts par Tri-County et BEST Inc.

Appelez le 815-622-3550 pour plus d’informations ou pour voir quand la prochaine série de cours commence.