Les restaurants enregistrent de fortes ventes estivales, tandis que les consommateurs craignent l’inflation

Le temps plus chaud stimule généralement les ventes des restaurants, mais les convives peuvent se retenir pour le deuxième été consécutif, car l’inflation pèse sur l’esprit des consommateurs – et sur les portefeuilles.

« Je pense que les opérateurs espèrent toujours une bonne aubaine estivale pour le trafic piétonnier et les ventes … mais je pense que du côté des consommateurs, ils sont plus hésitants », a déclaré Huy Do, responsable de la recherche et des informations chez la société d’études de marché Datassential.

L’an dernier, les consommateurs ont réduit leurs visites au restaurant en mai, juin et juillet en raison des craintes d’inflation. En plus des factures de restaurant plus élevées, les convives payaient également plus à la pompe à essence et dans les épiceries.

Chaîne de salade Sweetgreen a déclaré que ses ventes avaient ralenti après le Memorial Day et a imputé cette tendance à une série de facteurs, notamment les retours erratiques dans les bureaux et la flambée des voyages estivaux. Chipotlé a déclaré aux investisseurs que ses ventes avaient ralenti à partir de fin mai, citant l’économie en général, sa nouvelle main-d’œuvre et un retour à des fluctuations saisonnières normales dans les villes universitaires. Et Shake Shack a déclaré que ses ventes de juin étaient décevantes, les consommateurs à faible revenu visitant moins fréquemment.

Les ventes des restaurants ont rebondi en août, ce que Black Box Intelligence a attribué à des niveaux de confiance des consommateurs plus élevés alors que les prix de l’essence chutaient.

L’inflation pourrait diminuer cette année, mais les prix continuent d’augmenter, ce qui ajoute aux inquiétudes concernant les faillites de banques régionales et une éventuelle récession avant la fin de l’année. La confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau en six mois en mai, alimentée par les inquiétudes concernant l’impasse sur la limite de la dette, selon une université du Michigan enquête auprès des consommateurs.

Environ un tiers des consommateurs interrogés par Datassential prévoient de moins dîner au restaurant au cours du mois prochain, et environ la moitié prévoient de maintenir leurs habitudes de dépenses actuelles au restaurant.

« L’inflation et l’économie sont encore plus importantes pour les consommateurs en termes de planification financière, plutôt que de s’amuser ou d’anticiper les voyages », a déclaré Do.

Malgré la prudence des convives, les restaurants sont optimistes quant au boom estival. Près de la moitié des opérateurs interrogés par Datassential anticipent une hausse des ventes ou une amélioration du trafic cet été.

La National Restaurant Association a publié une prévision saisonnière « prudemment optimiste », selon Hudson Riehle, vice-président senior de la recherche du groupe commercial.

Les bars et les restaurants ajouteront plus que un demi million emplois saisonniers cet été – en supposant que les législateurs augmentent le plafond de la dette, prédit la NRA. Si l’industrie de la restauration répond à ces attentes, ce serait l’été le plus fort pour l’embauche depuis 2017.

« L’été 2023 sera évidemment le marché de l’emploi d’été le plus normal depuis 2019 », a déclaré Riehle à CNBC.

L’été inaugure généralement une vague d’emplois saisonniers dans les restaurants pour répondre à une demande plus élevée, en particulier dans le nord-est et les destinations touristiques.