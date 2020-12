La ville de New York suspendra les repas en plein air à partir de mercredi après-midi en raison d’une tempête majeure qui entraînera de fortes chutes de neige dans l’État.

Lundi, le département de l’assainissement de New York a émis une alerte de neige pour mercredi à partir de 14 heures, lorsqu’un puissant nor’easter devrait traverser la côte est et pourrait déverser huit pouces de neige ou plus sur la Big Apple.

En conséquence, les restaurants doivent être fermés aux repas en plein air à partir de 14 heures «pour protéger la sécurité des clients».

La ville informera les restaurants, qui sont déjà fermés à la restauration à l’intérieur en raison de la flambée des cas de coronavirus, lorsqu’ils pourront rouvrir pour des sièges sur la chaussée.

« Sur la base des prévisions actuelles, la ville estime que cette alerte de neige sera terminée jeudi soir, ce qui permettra aux restaurants de rouvrir, mais cela pourrait changer au matin du vendredi 18 décembre en fonction des accumulations réelles et des conditions routières », l’assainissement de la ville département a déclaré lundi.

«Pour le moment, la Ville ne demande pas aux restaurants de supprimer les barrières ou les structures pour les repas sur la chaussée», a ajouté le ministère.

Le ministère de l’assainissement a publié une directive aux propriétaires de restaurant disant que les convives ne sont pas autorisés à s’asseoir sur les routes et que les restaurants devraient enlever ou sécuriser les tables ou les chaises sur les routes. Tous les radiateurs électriques et les couvertures supérieures doivent également être enlevés.

Le service météorologique national de New York a publié cette carte de neige prévue prévoyant jusqu’à 13 pouces de spectacle à New York, 16 pouces à White Plains et six pouces à Montauk

Cette carte montre les perspectives de pluie et de neige de mardi à jeudi dans le nord-est féroce qui inondera les villes et déversera la neige en Virginie, en Pennsylvanie et à New York.

Le ministère se prépare déjà à la tempête avec des véhicules d’épandage de sel «remplis et prêts à l’emploi» et des camions de collecte qui seront transformés en chasse-neige une fois que deux pouces de neige seront tombés.

Si nécessaire, le ministère utilisera ses «camions à saumure» pour appliquer du sel liquide sur les routes susceptibles de geler rapidement.

La fermeture des restaurants en plein air en raison de la météo ne fera qu’aggraver la pression exercée sur les restaurants déjà en difficulté à New York.

Les repas à l’intérieur ont été fermés le dimanche à 22 heures pendant deux semaines pour ralentir la propagation du COVID-19, les restaurants étant uniquement autorisés à fonctionner avec des repas en plein air et des plats à emporter.

Dans l’État de New York, plus de 784 000 personnes ont été testées positives au COVID-19 et il y a eu plus de 27 800 décès.

Une vue sur les repas en plein air à La Sirene à Manhattan au-dessus du week-end

Sous une alerte de neige, qui se produit lorsqu’il y a plus d’un pouce de neige, les restaurants sur la chaussée doivent fermer, ce qui pourrait poser un défi majeur pour les restaurants de New York pendant les mois d’hiver.

Le maire Bill de Blasio a admis que décembre et janvier seront des mois difficiles pour les restaurateurs.

«Je me sens pour les 100 000 New-Yorkais ou plus qui travaillent actuellement dans l’industrie, et tant d’autres sont habitués. Nous devons ramener cette industrie. Nous devons ramener les restaurants, mais cela va prendre du temps », a-t-il déclaré.

En vertu des directives du ministère de l’assainissement, les repas en plein air peuvent se poursuivre sous un avis d’opérations hivernales qui se produit lorsqu’il y a moins d’un pouce d’accumulation de neige.

