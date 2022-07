Les restaurants du nord-ouest du Pacifique luttent alors que les températures augmentent

Mercredi, la température dans la cuisine étroite de Blotto, une pizzeria de Seattle, a atteint 108 degrés. Comme de nombreux restaurants de la ville, Blotto n’a pas de climatisation. Orientée plein ouest, elle bénéficie d’heures d’ensoleillement l’après-midi d’été.

Les propriétaires de la pizzeria, Jordan Koplowitz et Caleb Hoffmann, travaillent dans la cuisine, de loin la zone la plus chaude de la petite boutique. Pour faire face, ils boivent beaucoup d’eau et se drapent dans des serviettes froides et humides.

“Nous essayons de finir de faire des pizzas le plus tôt possible afin de pouvoir éteindre les fours, et nous pouvons faire sortir nos employés et nous du restaurant pour descendre et nous détendre au bord de l’eau”, a déclaré M. Koplowitz.