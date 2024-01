Les restaurants d’Oka Fogo à Paris présentent des peintures murales de Florence Bamberger

L’architecte Arnaud Behzadi et l’artiste Florence Bamberger ont combiné les influences françaises et brésiliennes pour créer les intérieurs de deux restaurants attenants.

Situé dans le 17e arrondissement de Paris, Oka Fogo est le dernier restaurant de Raphael Rego, chef étoilé originaire de Rio de Janeiro.

Behzadi des intérieurs conçus qui visent à capturer l’esprit de la cuisine de Rego, tandis que Bamberger des peintures murales peintes sur les murs et les plafonds qui apportent une étincelle d’énergie supplémentaire.

Les deux restaurants ont chacun un caractère distinct.

Oka, qui signifie « maison » dans la langue du peuple indigène Tupi du Brésil, est un restaurant intime de 16 places avec service de dîner avec l’atmosphère d’un salon grandiose et confortable.

Le Fogo voisin, qui se traduit par « feu », est un espace moins formel qui offre l’impression de dîner en plein air. Doté d’un bar et d’un grill attenants, cet espace de 40 places est ouvert pour le déjeuner et le dîner.

“J’ai abordé le projet comme un voyage à travers une maison”, a déclaré Behzadi à Dezeen.

“Je vois Oka comme un salon prestigieux et Fogo comme un jardin intérieur.”

Les peintures murales expressives de Bamberger renforcent cette approche.

À Fogo, elle a peint une réinterprétation de l’œuvre d’Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’Herbe. L’œuvre s’inspire des lignes fluides de l’artiste brésilien José Francisco Borgès, ce qui donne un style vibrant.

La murale d’Oka figure au plafond plutôt qu’au mur. Cette œuvre plus abstraite est basée sur la flore et la faune du Brésil, ainsi que sur des objets qui représentent la culture de la nation.

Behzadi a choisi des bois aux tons riches et des marbres très texturés pour la palette de décoration intérieure, en clin d’œil aux matériaux privilégiés par les prolifiques designers brésiliens du milieu du siècle.

Cette association de pierre et de bois commence dès la façade, où des panneaux de bois de Jatoba d’Amazonie reposent au-dessus d’un socle de marbre iranien strié.

“J’ai décidé d’interpréter un style classique pour la devanture du magasin”, a déclaré Behzadi.

“C’est une approche très parisienne, utiliser un matériau exotique pour commencer à évoquer l’intérieur que vous découvrirez à l’intérieur.”

À l’intérieur, les meubles décoratifs en bois et les menuiseries sont accompagnés d’un mélange de différentes pierres, dont du travertin blanc et divers marbres aux tons verts.

D’autres détails accrocheurs incluent des appliques murales sculpturales de l’ancienne partenaire commerciale de Behzadi, la designer Cathy Crinon, et des chaises du regretté designer brésilien Sergio Rodrigues.

“Il y a une nette inspiration brésilienne”, a ajouté Behzadi.

Le lieu comprend également un espace repas en alcôve pouvant accueillir six personnes, doté d’un plafond en miroir et d’une banquette incurvée en velours rouge, ainsi qu’une salle de dégustation de vins et de champagne avec un plafond voûté.

Oka Fogo a ouvert ses portes plus tôt ce mois-ci. Parmi les autres ouvertures récentes à Paris, citons le bar à cocktails Cravan de Moët Hennessy et le bar à huîtres Citrons et Huîtres.

La photographie est de Claire Israel.