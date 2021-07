Les restaurants Desi offrent des réductions si les convives se font piquer contre Covid-19

De nombreux restaurants à travers l’Inde sont désormais ouverts et servent avec des mesures de sécurité en place. Des certifications d’hygiène au personnel vacciné, les restaurants font tout leur possible pour que les convives se sentent en sécurité. En plus de ces mesures de sécurité, les restaurants offrent également des remises intéressantes aux convives qui ont reçu leur coup.

Des boissons gratuites à une remise forfaitaire sur la facture, les restaurants vont au-delà pour encourager leurs convives à se faire vacciner, tout en essayant de se maintenir à flot. Découvrez ces restaurants sur l’application Dineout pour plus d’offres incroyables.

The Irish House, Mumbai et Delhi

L’Irish House est une chaîne de resto-pubs décontractés offrant une ambiance rustique en bois ainsi qu’une grande variété de bières. Le menu de nourriture exclusif correspond aux goûts et préférences variés de la population et sert une variété de spécialités américaines, européennes et continentales. La fonctionnalité supplémentaire est les performances musicales en direct et les soirées DJ qui y sont organisées. Irish House offre 10 % de réduction sur l’ensemble de votre facture si tout le monde sur la table a été vacciné avec la première dose. Bénéficiez d’une remise de 20 % sur l’ensemble de votre facture si tout le monde sur la table a été vacciné avec les deux doses ! Cette offre est disponible dans les points de vente de Gasper Enclave à Bandra West, Mumbai et TDI Epicuria à Nehru Place, New Delhi.

Café avec vue sur le lac, Bombay

Lake View Cafe s’est taillé une place dans le cœur des gens avec ses excellents services et une ambiance plus grande que nature. Les délices culinaires de l’Inde du Nord, de l’Italie et du continent que l’endroit offre promet de vous emmener dans une balade savoureuse. Le Lake View Cafe est situé dans le centre de Mumbai et le point de repère le plus proche est Chinmayan et Ashram. Offre : 30 % de réduction sur le premier Jab et 50 % de réduction sur le deuxième Jab.

Pizza Hut

La pizza à croûte mince et le goût frais sont l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les gens aiment se livrer à la nourriture de Pizza Hut. La cuisine italo-américaine du restaurant comprend également des pâtes, des accompagnements et des desserts que vous pourrez savourer. Les points de vente Pizza Hut de Mumbai, Bengaluru, Pune, Hyderabad et Chennai offrent 125 Rs de réduction sur une facture de 500 Rs et plus pour les convives qui ont été vaccinés.

Hard Rock Café, Bangalore

Hard Rock Cafe est une chaîne de resto-bars à thème connus pour leur collection de souvenirs rock and roll. Le Hard Rock Cafe sert une grande variété d’amuse-bouches et de boissons ainsi que des spécialités de la cuisine méditerranéenne, indienne moderne et américaine. Les spectacles de musique en direct, l’installation de projection, la piste de danse et le coin salon extérieur valent certainement la peine d’être visités. Offre : 15 % de remise sur 1 dose, 30 % de remise sur deux doses.

Cuisine et bar modernes Anardana, Chandigarh

L’Anardana Modern Kitchen & Bar est un bar-restaurant décontracté servant des spécialités continentales, nord-indiennes, italiennes et chinoises. L’ambiance est magnifique avec des intérieurs chics. L’endroit est bien éclairé et dispose d’un coin salon confortable.

Offre : 25 % de réduction sur la facture totale pour les convives vaccinés.

Plage n Brew, Chandigarh

Beach n Brew vous offre l’expérience de la vie côtière avec des délices exquis à la maison. Cet endroit à Chandigarh sert des pizzas à base de galettes. La nourriture, ainsi que l’ambiance ici, est excellente. On peut s’asseoir sur un bateau ou sur le pont. Offre : 20 % de remise sur la facture totale pour les convives vaccinés.

Buvette 51, Chandigarh

Drinkery 51 est un bar-restaurant multi-cuisine sophistiqué et haut de gamme situé dans un emplacement privilégié de la ville – Sector 26 Chandigarh. Le D51 fait partie de la chaîne de clubs originaire de Mumbai, la ville qui ne dort jamais. D51 est le nouveau hotspot parmi les millennials et la génération Z. Le bar se décrit fièrement comme le centre de centaines de conversations racontées à haute voix, toutes rivalisant avec la musique rock qui domine l’arène. Offre : 25 % de réduction sur la facture totale pour les convives vaccinés.

Cuisine JW, Bangalore

JW Kitchen s’est taillé une place dans le cœur des gens avec ses plats alléchants du nord de l’Inde, italiens et continentaux inspirés de la cuisine du monde. Le menu premium est en accord avec la belle ambiance. Le personnel amical et courtois vous fait sentir chez lui et vous offre des services plus qu’extraordinaires. Le menu buffet élaboré associé à une collection exotique de boissons exclusives font de cet endroit un choix instantané pour une vie nocturne amusante et mouvementée. Le JW Kitchen est situé sur Vittal Mallya Road et le point de repère le plus proche est Shell Petrol Bunk. Offre : 30 % de remise sur la facture totale pour les convives vaccinés.

One Atria Café, Bangalore

One Atria Cafe est un restaurant gastronomique ouvert toute la journée servant une variété de plats gastronomiques et les meilleurs plats de l’Inde du Nord, de l’Inde du Sud, italiens et continentaux. Chaque plat de leur menu de légumes purs est fait d’une véritable passion pour servir des plats savoureux aux convives. Le buffet exhaustif présente une cuisine du Moyen-Orient, chinoise, indienne et occidentale disponible pour le « Super petit-déjeuner » signature, le buffet du déjeuner et du dîner tandis que le menu à la carte permet des choix personnels sélectifs pour des offres culinaires époustouflantes. One Atria Cafe dispose également d’un four à pizza, une cuisine entièrement interactive en direct et des sièges au bord de la piscine.Offre : forfaitaire de 20 % sur la facture totale pour les convives avec la première dose et forfaitaire de 30 % sur la facture totale pour les convives avec deux doses.

Bar et cuisine de Beto, Pune

Situé en plein cœur du sud de Pune, le bar et la cuisine du NIBM Beto est connu pour ses soirées DJ, ses soirées pour dames, ses happy hours, son brunch, ses projections en direct et bien d’autres depuis 2016. Vous pouvez profiter de la musique live et du DJ avec des entrées recommandées par le chef, Chicken Dum Kabab, Poulet 65, Paneer Punjabi Masala et Paneer Tikka. Offre : Cocktail sans alcool à la maison si vous vous faites vacciner.

