Les restaurants de Wichita Falls montent au créneau lors des inspections de septembre

Le district de santé publique du comté de Wichita Falls-Wichita surveille régulièrement le respect des restaurants et des établissements alimentaires pour vérifier leur conformité aux exigences de l’État en matière de sécurité alimentaire.

Des inspections fréquentes sont essentielles pour prévenir la propagation des maladies d’origine alimentaire par contamination et manipulation, stockage et assainissement inappropriés.

Les scores des établissements alimentaires de détail, des magasins d’alimentation, des unités mobiles de restauration ainsi que des écoles et garderies inspectés en septembre sont indiqués ci-dessous.

Inspections des restaurants

Restaurants :

Des scores parfaits

Le palais du chef907, rue Denver.

Poulet express1006 S. Voie express de la rivière Rouge

Café Frank & Joe1612 neuvième rue.

Snack-bar DK100, chemin E. Hatton.

Snack-bar DK2012, rue Grant.

Snack-bar DK2515 Cinquième rue.

Points de trempageSikes Senter

Montez à bord200 W. Highway St., Iowa Park

Pub du Cheval de Fer615 Huitième rue.

McDonald’s3103, boulevard Kemp.

Métro3208, boulevard Kemp.

Métro1409 W. Highway St., Iowa Park

Métro208 S. Voie express de la rivière Rouge

Cloche à tacos2803, promenade Sud-Ouest

Beignets du Texas4523, promenade Sud-Ouest.

Le mélange3136, autoroute Seymour

Chez Willie3135 10ème St.

Scores élevés à modérés

Bar B&R2617, promenade Plaza : 99

Gyroscopes et Kebobs3104, boulevard Kemp : 99

Drive-In Sonique4729, boulevard Taft : 99

Robinet cassé811, avenue Indiana : 98

Royaume du crabe3801, chemin Call Field : 98

Iowa Park Highway Grill510 E. Highway St. : 98

Ken’s Pizza902 W. Highway St., Iowa Park : 98

Le restaurant italien de Mazzio3902, chemin Call Field : 98

McBride’s Steakhouse4537, avenue Maplewood : 98

Café-bar Buffalo Blanc3704, chemin d’accès Sheppard : 98

Les burritos de Julien3411, chemin d’accès Sheppard : 96

Jersey Mike’s Subs3801, chemin Call Field : 95

Pho Viet3801, chemin Call Field : 95

Orchidée thaïlandaise1912, avenue Elmwood : 95

Fazmoz Cuisine des Caraïbes2611, promenade Plaza : 94

Le fond profond5120, chemin Greenbriar : 91

Cuisine Kung Fu4020, boulevard Kemp : 90

Des scores faibles et pourquoi

Marco’s Pizza3601, avenue Maplewood : 87

Le gestionnaire n’est pas en mesure de produire un certificat de manutentionnaire d’aliments pour les employés

Accumulation de glace dans le congélateur

Manche de cuillère dans la farine

Le contenant de farine n’avait pas l’étiquette requise

Carreaux de plafond manquants dans la cuisine et les toilettes des femmes

Pas de couvercle sur le réceptacle pour produits d’hygiène féminine dans les toilettes des femmes.

Écoles

Des scores parfaits

École primaire Booker T.Washington1300, rue Harding.

Centre d’apprentissage des blocs de construction4714, autoroute Jacksboro

Entrepôt ISD de Burkburnett115 W. Kramer Road, Burkburnett

Lycée Burkburnett109, chemin Kramer, Burkburnett

Académie du Christ5105, promenade Stone Lake

École secondaire Iowa Park1513, autoroute Ouest, Iowa Park

École primaire Jefferson4628, promenade Mistletoe

École primaire John Tower5200, promenade Hooper

École primaire Kate Burgess3106, rue Maurine

École primaire Kidwell1200 N. Third St., Iowa Park

Centre d’apprentissage central pour enfants également212, chemin Valley View

Académie des Lionceaux1133, promenade Ridgeway

École élémentaire d’Overton Ray345 DW, chemin Taylor, Burkburnett

École primaire de Scotland Park, 1415 N. Cinquième rue

École primaire Sheppard301, promenade Anderson

École primaire de la Fondation Ouest5220, promenade du lac Wellington

Entrepôt ISD de Wichita Falls2015 Cinquième rue.

WFISD Mobile

Scores élevés à modérés

École primaire de Bradford809, chemin Texowa, Iowa Park : 97

École intermédiaire WF George412 E. Cash, Iowa Park : 98

Centre de la petite enfance Brook Village2222, avenue Brook : 99

École intermédiaire de Burkburnett108 S. Ave. D, Burkburnett : 99

Centre de formation professionnelle500, chemin E. Hatton : 99

Haynes longueur d’avance1705, promenade Katherine : 99

École secondaire Mémorial6600, boulevard Kell W. : 99

École primaire de Scotland Park1415 N. Cinquième rue : 98

École primaire Ben Milam2901, avenue Boren : 97

Collège Barwise3807, boulevard Kemp : 96

Magasins

Des scores parfaits

Arrêt du champ d’appel4037, chemin Call Field

CVS Pharmacie4600, promenade Sud-Ouest

Pharmacie CVS3201, autoroute Seymour

Pharmacie CVS3601, autoroute Jacksboro

Épicerie United Market Street4590, boulevard Kell.

Restauration de rue United Market4590, boulevard Kell.

Produits de rue du marché uni4590, boulevard Kell.

Poisson de rue du marché uni4590, boulevard Kell

Cuisines de United Market Street et snack-bar4590, boulevard Kell.

Scores élevés à modérés

NSP100, chemin East Hatton : 99

NSP4601, promenade Sud-Ouest : 99

NSP5329, promenade Sud-Ouest : 99

NSP2515 Cinquième rue : 99

NSP2012, rue Grant : 99

Économiseur d’argent3200, chemin Iowa Park : 99

Rayures3601, chemin Call Field : 99

Boulangerie United Market Street4590, boulevard Kell : 98

Kamay Y.Kamay : 97

Marché de la viande de United Market Street4590, boulevard Kell : 94

Deli de rue de marché uni4590, boulevard Kell : 93

Cuisines mobiles

Des scores parfaits

El Torito1911, rue Fillmore.

Le Korn de Kimmie112, allée Siesta

Le camion de glaces n°1 de Luna1602, rue Polk.

Sasquatch à pois313 Troisième Est

Scores élevés à modérés

Saveur Fallztown212, rue Farris : 93

Tacos et salsas Don Chuy n°23600, chemin Iowa Park : 99

