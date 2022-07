Les restaurants de Vancouver espèrent voir des étoiles alors que la ville est nommée destination du prestigieux Guide Michelin

La scène culinaire de Vancouver a remporté l’approbation du célèbre Guide Michelin, la ville étant désignée comme destination officielle pour ses critiques.

À partir de cet automne, les restaurants qui impressionnent pourraient recevoir entre une et trois étoiles Michelin convoitées, apportant une augmentation de prestige – et d’affaires.

Les guides, qui ont été publiés pour la première fois en France il y a plus d’un siècle, attribuent chaque année des étoiles aux restaurants qui font preuve d’excellence culinaire.

“Tous ceux qui visitent ici savent que notre cuisine est de classe mondiale et qu’elle reflète un large éventail de cultures”, a déclaré le maire Kennedy Stewart lors d’une annonce jeudi que Vancouver avait fait la liste des destinations Michelin.

“Notre ville diversifiée abrite certains des talents culinaires les plus créatifs et pionniers du continent, qui nous ont ouvert la voie pour partager notre cuisine avec le monde.”

Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin (à gauche), et le maire de Vancouver Kennedy Stewart lors de l’annonce jeudi. (Radio-Canada)

Des inspecteurs anonymes sont déjà dans la ville, faisant des réservations de restaurants et payant tous leurs repas pour s’assurer qu’ils sont traités de la même manière que tout autre client, selon Michelin Amérique du Nord.

Toronto a été nommée la première destination du Guide Michelin au Canada plus tôt cette année.

L’annonce de jeudi, qui s’est tenue au Pacific Institute of Culinary Arts sur Granville Island, intervient après deux années difficiles pour l’industrie du tourisme et de la restauration de la Colombie-Britannique, qui a fait face à une incertitude constante en raison des fermetures et des restrictions liées à la pandémie.

« Aujourd’hui plus que jamais dans le tourisme, les restaurants et l’hôtellerie ont besoin des meilleurs et des plus brillants pour nous ramener vers un avenir meilleur », a déclaré le ministre fédéral du Tourisme, Randy Boissonnault.

Plus tôt cette année, le restaurant de Vancouver Published on Main a été nommé le lieu culinaire n ° 1 à figurer sur la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada . Maintenant, le restaurant espère que ce sera un candidat pour une étoile Michelin.

“Je pense que la validation d’être reconnu par Michelin serait énorme pour nous et je pense que cela nous apporterait à perpétuité plus de clients”, a déclaré Gus Stieffenhofer-Brandson, chef exécutif chez Published on Main.

Publié le Chef exécutif principal Gus Stieffenhofer-Brandson au travail dans la cuisine. (Radio-Canada)

Critique de la diversité

Mais l’annonce a également suscité des critiques de la part de personnes au sein de l’industrie de la restauration.

Aman Dosanji, écrivain gastronomique local et organisateur d’événements, affirme que Michelin a été critiqué dans le passé pour le manque de diversité de ses listes.

Dosanji dit qu’elle aimerait voir une plus grande variété de pays représentés et pas seulement les “meilleurs morceaux de chaque pays”.

“Je pense qu’en 2022, nous méritons des cuisines beaucoup plus variées sur ce type de systèmes de classement”, a-t-elle déclaré à CBC.

Selon Stieffenhofer-Brandson, bien que la reconnaissance internationale de la scène de Vancouver soit extrêmement positive, il espère également que cela n’incitera pas les restaurants à se mettre trop de pression.

“Être occupé est le meilleur problème que nous puissions avoir.” il a dit. “[But] notre objectif principal est de nous assurer que notre personnel est pris en charge.”

Les inspecteurs Michelin fondent leurs avis sur cinq critères : qualité des produits, harmonie des saveurs, maîtrise des techniques de cuisson, personnalité du chef en cuisine et régularité à chaque visite, car chaque restaurant est inspecté plusieurs fois par an.