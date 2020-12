Une augmentation des infections à coronavirus a incité le gouverneur Andrew M. Cuomo à annoncer une interdiction de manger à l’intérieur dans les restaurants de New York, qui est entrée en vigueur lundi. Aujourd’hui, des milliers de restaurants sont confrontés à un avenir incertain alors qu’ils se préparent à des mois d’hiver brutaux qui pourraient réduire leurs activités à de nouveaux creux.

Les restaurants de la ville déménagent pour licencier des serveurs, des serveurs et des barmans, bouleversant la vie des travailleurs et présentant un nouveau revers dans la reprise économique de New York. Certains restaurants fermeront entièrement pour la saison.

«Fermer les repas à l’intérieur en hiver, alors que les repas en plein air sont moins possibles, présente une situation financière extrêmement difficile», a déclaré Andrew Rigie, directeur exécutif de la New York City Hospitality Alliance. Il a ajouté que beaucoup disposent de moins de ressources qu’au cours des premiers mois de la pandémie.

Une enquête de la New York State Restaurant Association auprès de 6000 restaurateurs de l’État a révélé que plus de la moitié ont déclaré qu’il serait peu probable que leurs restaurants soient toujours en activité dans six mois sans aucune aide gouvernementale. L’enquête a révélé que 78% s’attendaient à davantage de mises à pied au cours des trois prochains mois.