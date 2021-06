Les restaurants d’aéroport et la TSA offrent des primes en cas de pénurie de main-d’œuvre

Un magasin Starbucks fermé à midi à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth. Leslie Josephs | CNBC

Une pénurie de main-d’œuvre à l’aéroport international de Dallas/Fort Worth est devenue si grave le mois dernier qu’un de ses cadres supérieurs a envoyé un message aux magasins et aux restaurants : ne vous volez pas les employés des uns et des autres. « Comme vous le savez, nous vivons l’un des plus grands défis de recrutement de l’histoire de l’aéroport DFW », a écrit Ken Buchanan, vice-président exécutif de la gestion des revenus et de l’expérience client, aux concessionnaires dans une lettre du 27 mai examinée par CNBC. « Alors que nous nous préparons à un été chargé, veuillez continuer à appliquer les normes élevées d’embauche de l’aéroport de DFW et ne pas solliciter d’employés d’autres opérations de DFW (« braconnage »). » Après plus d’un an de blocages liés à la pandémie de coronavirus, les voyageurs qui sortent de chez eux pour des vacances ont été confrontés à de longues lignes de sécurité, à des heures d’attente avec les compagnies aériennes et à moins d’options à l’aéroport pour tout, du café aux sandwichs au poulet frit en raison du manque de personnel.

Primes à l’embauche de 1 000 $

La Transportation Security Administration offre des primes à l’embauche de 1 000 $ dans le cadre de ses efforts pour ajouter 6 000 agents de contrôle d’ici la fin septembre. Jusqu’à présent, elle en a embauché environ 4 000, a déclaré une porte-parole de la TSA. Les aéroports desservant Austin, Texas, Myrtle Beach, Caroline du Sud et Charlotte, Caroline du Nord, ont demandé aux voyageurs d’arriver jusqu’à trois heures plus tôt ces dernières semaines en raison des longues lignes de sécurité. Certaines compagnies aériennes, qui ont reçu 54 milliards de dollars d’aides salariales fédérales pour les empêcher de licencier des travailleurs, se précipitent maintenant pour embaucher du personnel pour les lignes téléphoniques de réservation et d’autres parties de l’entreprise. Transporteurs a exhorté les employés à prendre des congés temporaires ou des rachats pendant la pandémie pour réduire les coûts. American a récemment réduit son calendrier de 1% pour la première quinzaine de juillet, invoquant un manque de personnel. Les emplois de loisirs et d’accueil aux États-Unis ont augmenté de 292 000 le mois dernier, représentant plus de la moitié des gains d’emploi de mai, selon le rapport mensuel du ministère du Travail. Près des deux tiers des gains d’emplois dans les secteurs provenaient des établissements de restauration et de débit de boissons. La tendance nationale qui a mis au défi les gestionnaires qui tentent de pourvoir ces types d’emplois est encore plus aiguë dans de nombreux aéroports. Les travailleurs potentiels qui sont prêts à subir un contrôle de sécurité fédéral, qui peut prendre plus de deux semaines, et à se rendre à l’aéroport pour retourner des hamburgers ou vendre des magazines ont un prix élevé – s’ils peuvent être trouvés.

Récupération soudaine

« Les aéroports, même en temps normal, ont d’énormes difficultés à amener les gens à vouloir venir à l’aéroport pour travailler », a déclaré Earl Heffintrayer, analyste principal des aéroports chez Moody’s Investors Service. Certains concessionnaires ont déclaré que les besoins de garde d’enfants ou l’augmentation des allocations de chômage pourraient avoir dissuadé certains travailleurs potentiels de prendre un emploi. La forte reprise après avoir passé un an aux prises avec une chute de la demande a créé une ruée pour les travailleurs. Les employeurs « coupent beaucoup [of jobs last year] et tout d’un coup, ils veulent embaucher beaucoup. De nombreux employeurs essaient d’embaucher en même temps », a déclaré Ioana Marinescu, professeure adjointe de politique publique à l’Université de Pennsylvanie qui a étudié l’impact des contrôles de relance pendant la pandémie. « Le bassin de travailleurs est à peu près constant, alors que le nombre d’employeurs qui essaient d’embaucher ne cesse d’augmenter. » Elle a déclaré que les allocations de chômage rendent les candidats plus exigeants quant aux opportunités d’emploi.

Aide fédérale

La reprise de l’industrie du voyage s’est accélérée depuis que les vaccins Covid-19 ont été largement déployés ce printemps. Les contrôles de la TSA dans les aéroports ont rebondi à environ 80 % des niveaux de 2019, un net revirement par rapport à l’année dernière, lorsque le volume de passagers aux États-Unis était tombé à son plus bas niveau depuis 1984. Vingt milliards de dollars d’aide fédérale aux aéroports américains dans trois programmes nationaux de secours contre les coronavirus depuis mars 2020 atténuent le coup des pénuries de travailleurs, a déclaré Moody’s Heffintrayer. Cela comprend 8 milliards de dollars de subventions aéroportuaires annoncées la semaine dernière par la Federal Aviation Administration, dont 800 millions de dollars ont été réservés à l’allègement des loyers pour les détaillants des aéroports et les exploitants d’aliments et de boissons. Airports Council International estime que les pertes de revenus des aéroports américains totaliseront 40 milliards de dollars jusqu’en mars 2022 en raison de la pandémie. « Il reste définitivement de l’argent sur la table », a déclaré Heffintrayer à propos de l’effet de la pénurie de main-d’œuvre dans les aéroports. Les concessions d’aliments et de boissons dans les terminaux et les magasins de détail ont contribué pour environ 7 % aux revenus d’exploitation de près de 25 milliards de dollars des aéroports commerciaux américains en 2019. Début juin, 187 des 227 concessions actives ont rouvert à l’aéroport de Dallas, a déclaré le porte-parole de DFW, Bill Begley, dont 83 % des emplacements de restauration, 82 % des commerces de détail et 81 % des services.

Des primes et des salaires plus élevés

Gilbert Aranza, PDG de Star Concessions, qui exploite ou gère conjointement plus de 50 entreprises d’alimentation, de boissons et de vente au détail à DFW et Dallas Love Field, a déclaré qu’il souhaitait que l’aéroport ajoute des règles contre le braconnage des employés dans les baux. Il a déclaré que l’idée était inspirée des règles anti-falsification de la NFL, qui interdisent aux équipes rivales de courtiser un joueur sous contrat avec un autre club. Star Concessions exploite plusieurs restaurants et concessions dans une nouvelle chaîne de quatre portes à DFW, mais a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de recruter suffisamment de personnel. Un cadre supérieur a déclaré qu’il apportait de la nourriture de la cuisine aux clients. Une cuisinière de l’un de ses autres restaurants, qui a refusé de donner son nom, a déclaré qu’elle avait été approchée par un directeur d’un autre restaurant lui demandant si elle rejoindrait 1 $ de plus l’heure, ou 16 $. Le restaurant d’Aranza correspondait à l’augmentation proposée. Fin mai, Star Concessions a organisé un salon de l’emploi dans un hôtel d’aéroport voisin, avec quatre de ses employés. Neuf candidats se sont présentés. La société offre des primes de référence de 400 $ aux employés actuels et des primes de 200 $ aux employés qui travaillent 35 heures ou plus par semaine, a déclaré Mollie Standridge, vice-présidente de Star Concessions. Les entreprises se tournent souvent vers les primes sur les augmentations de salaire. Une fois que « vous augmentez les salaires, il est plus difficile de les faire baisser », a déclaré Marinescu. Mais certains employeurs augmentent les salaires pour attirer les travailleurs. Star Concessions a augmenté les salaires horaires des employés sans pourboire dans ses concessions à 14 $ à 17 $ l’heure, passant de 12 $ à 14 $, a déclaré Standridge.

Des cuisiniers très demandés

OTG Management, qui exploite des restaurants d’aérogares à Newark, dans le New Jersey, à Houston et dans d’autres grandes plaques tournantes, offre des primes à la signature de 750 $, a déclaré le PDG Rick Blatstein. Les cuisiniers sont les plus demandés et obtiennent des primes à la signature de 1 000 $, tandis que les nouveaux gestionnaires reçoivent des primes de 3 000 $. L’entreprise, qui, comme d’autres concessionnaires, a licencié des travailleurs au début de la pandémie, manquait encore d’environ 1 000 employés au début du mois. Cela n’empêche pas les emplacements d’ouvrir, mais OTG est obligé de limiter les éléments de menu, a déclaré Blatstein.

Un salon de l’emploi pour les travailleurs des concessions aéroportuaires près de DFW International. Leslie Josephs | CNBC

Star Concessions a engagé 75 personnes, qui ont été badgées par l’aéroport ; 34 se sont présentés le premier jour, a déclaré Standridge. Elle a dit chaque matin qu’elle priait pour qu’un nombre suffisant d’employés se présentent pour ouvrir leurs magasins. « Je l’appelle la prière de dotation », a-t-elle déclaré. Un manque de travailleurs peut signifier des attentes plus longues pour la nourriture, ce que les passagers n’ont souvent pas. Les clients mettent généralement « 15 minutes entre les fesses et les fesses » dans les bars d’aéroport et jusqu’à environ 22 minutes dans les restaurants, a-t-elle déclaré. Les voyageurs ne viennent pas à l’aéroport « pour manger chez Maggiano », en référence à l’italo-américain chaîne de restaurants, a déclaré Standridge. Le problème ne se limite pas à DFW.

« Nous faisons du surplace », a déclaré Les Gunderson, directeur de l’exploitation et employé depuis plus de vingt ans du Montana Gift Corral, qui exploite 11 boutiques de cadeaux et quatre restaurants à Bozeman, Montana et à l’aéroport international de Bozeman Yellowstone, vendant de tout, de peintures aux thermos pour supporter des couverts à salade en forme de griffe. Gunderson a déclaré que l’entreprise avait commencé à envoyer des dépliants dans les villes voisines, annonçant des primes de 2 000 $ pour les travailleurs. Il manque d’employés après que de nombreux étudiants ont quitté la ville pendant la pandémie. « Nous embauchons plus d’élèves du secondaire que jamais », a-t-elle déclaré. Gunderson a déclaré qu’elle avait eu du mal à atteindre 160 employés mais qu’elle devait en être à 200. Avant le coronavirus, elle a dit qu’elle en avait 165. Bozeman a été un haut lieu touristique pendant la pandémie alors que les voyageurs affluaient vers des destinations en plein air où la distanciation physique était possible.

Un stand de concession à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth Leslie Josephs | CNBC