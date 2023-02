Les restaurants chinois et les hôtels voient la demande d’emploi augmenter à mesure que le pays rouvre

Les hôtels et restaurants chinois recherchent des employés dans un contexte de reprise de la demande dans le secteur des services après la fin des protocoles zéro COVID de Pékin, avec une enquête menée par un recruteur de premier plan montrant une augmentation des offres d’emploi dans l’industrie hôtelière.

Au cours des six premiers jours de travail après les vacances du Nouvel An chinois, les offres d’emploi dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ont bondi de 40% par rapport à la même période un an plus tôt, selon une enquête publiée vendredi par Zhaopin, l’un des plus grands cabinets de recrutement du comté. .

Les conducteurs de véhicules de tourisme et de camions de fret et les équipages d’avions et de trains sont également indispensables, les offres d’emploi ayant bondi de 85,2 % au cours de la même période, en raison de la forte activité des secteurs du transport et de la logistique après la réouverture de la Chine après le COVID.

Les ouvertures dans l’industrie des services touristiques ont augmenté de 58,9 % grâce à l’abandon du régime zéro COVID ainsi qu’à la recrudescence de la demande pendant la saison des festivals, tandis que les embauches pour les travailleurs du secteur manufacturier ont également augmenté de 42,2 %.

L’enquête a été reprise du 28 janvier au 28 février. 2 dans 38 grandes villes dont Pékin, Shanghai et Shenzhen.

Les villes de Foshan, Guangzhou et Dongguan, dans la province du Guangdong, puissance économique du sud, ont enregistré une croissance rapide en glissement annuel des offres d’emploi globales à 43,2%, 19,6% et 9,2% respectivement, selon l’enquête. La plus grande économie provinciale du pays vise à atteindre une croissance du produit intérieur brut (PIB) de plus de 5 % en 2023 après que son économie n’ait augmenté que de 1,9 % en 2022 en raison des fréquentes fermetures de COVID.

Environ 72 % des entreprises interrogées se sont dites optimistes quant au développement économique de la Chine, l’assouplissement des freins au COVID et la priorisation de la croissance économique renforçant la confiance.

Cependant, avec une plus grande incertitude dans les secteurs de l’immobilier et de l’exportation en Chine, davantage de chercheurs d’emploi ont recherché des postes sûrs. Environ 33,9% des demandeurs d’emploi ont déclaré qu’ils chercheraient des “emplois stables, sans risque de licenciement”, plus que les 26,8% de l’année dernière.

L’activité des services de la Chine en janvier a augmenté pour la première fois en cinq mois, a révélé vendredi une autre enquête privée.