Un utilisateur de Twitter passant par @peeleraja a partagé des photos de restaurants et de cafés à Bengaluru en utilisant le préfixe “Brahmin” dans leurs noms, disponibles sur les plateformes de livraison de nourriture Zomato et Swiggy. La plupart des sociétés indiennes sont profondément castéistes et l’image de marque des restaurants avec un nom de caste a lancé un débat sur la plate-forme de microblogging, les opinions divergeant quant à savoir si l’étiquette des restaurants était censée être un signal de caste ou non. Comme ces sujets ont souvent tendance à le faire sur les réseaux sociaux, il y a eu une controverse à ce sujet.

L’utilisateur de Twitter qui a partagé les photos des restaurants a également partagé son expérience de la caste en tant qu’enfant à l’école. Ils ont souligné : « Il n’y a pas de cuisine brahmane spécifique. Il y a des brahmanes à travers le sous-continent avec différentes cuisines, y compris du poisson et de la viande. Il n’y a pas une seule façon brahmane de garnir votre nourriture. Lorsque vous appelez votre restaurant “Brahmin”, c’est un signal de caste pur et simple et rien d’autre.

Les restaurants comprenaient ceux nommés Brahmin’s Thatte Idli, Brahmin’s Express, Amma’s Brahmin Cafe, Brahmin Tiffins & Coffee, entre autres sur Zomato. Il y en avait des dizaines d’autres, y compris ceux de Swiggy comme Brahmin’s Upahar, Brahmin’s Special Puliogare, Brahmin’s Kitchen entre autres.

Voici une capture d’écran de swiggy. Ils suggèrent même “Brahmans special puliogare”. Alors laissez-moi vous raconter une histoire de mes jours d’école pic.twitter.com/LMVgVoIDuu — peeleraja (@peeleraja) 24 juillet 2022

Dans un cas similaire en 2018, un établissement de restauration basé à Bengaluru a commencé à faire connaître un service de boîtes à lunch purement brahmane. L’avocat et militant Dr. B Karthik Navayana avait posté l’image d’une bannière annonçant un « service de boîte à lunch pur Brahmane » sur le site de micro-blogging Twitter.

La publicité indiquait qu’elle livrerait de la nourriture “ Pure Brahmin ” fraîchement préparée expressément aux portes des clients intéressés dans plusieurs régions de Bengaluru, notamment JP Nagar & BTM Layout, Puttenahalli, Bilekahalli et les environs.

Le service n’était pas le premier du genre à être disponible sur le marché.

