Vue de la Prohibition Taproom à Philadelphie. Le propriétaire Michael Pasquarello, qui possède deux autres établissements dans la ville, est optimiste quant à l’avenir malgré les problèmes qui affligent l’industrie. Source: Google Earth

Comme beaucoup dans son domaine, le restaurateur Michael Pasquarello est reconnaissant d’avoir survécu aux dommages causés par la pandémie à son entreprise et attend maintenant avec impatience quelque chose qui ressemble à la normale. Il sait que ce ne sera pas facile. «Nous avons tous appris à apprécier de pouvoir accueillir à nouveau des invités et nous sommes très reconnaissants de les accueillir à nouveau», a récemment déclaré Pasquarello au milieu du vacarme habituel qui salue une journée à mélanger les responsabilités familiales et professionnelles. « Mais c’est un monde différent. » Pour des gens comme Pasquarello et sa femme, Jeniphur – qui gèrent trois restaurants dans la région de Philadelphie et en ouvrent un autre sous peu – le monde a radicalement changé par rapport à celui qu’ils connaissaient avant mars 2020. Les fardeaux auxquels l’industrie hôtelière a dû faire face ont éclipsé ceux de probablement tous les autres pays du pays, à l’exception de l’éducation. Les propriétaires ont été confrontés à une porte tournante de fermetures, de restrictions d’espace, de réglementations en matière d’assainissement et d’un air d’incertitude persistante sur la suite. Certains ont survécu grâce à l’aide gouvernementale, aux affaires à emporter et à la chance du tirage au sort, mais beaucoup n’ont pas survécu. En plus de cela, ils sont maintenant confrontés à une pénurie de main-d’œuvre paralysante ainsi qu’à des obstacles réglementaires et législatifs. Ce fardeau pèse sur un secteur dont le succès à reprendre pied fait partie intégrante de la voie de la reprise américaine après Covid.

‘Un mélange de trucs’

Les Pasquarello ont pu traverser la crise en utilisant les atouts uniques de chaque entreprise pour s’adapter.

Café Lift propose des aliments de type brunch idéaux pour emporter. Le Kensington Quarters dispose d’un grand espace extérieur à l’arrière pour accueillir les convives lorsque les sièges à l’intérieur étaient interdits. La Prohibition Taproom ne pouvait pas avoir de sièges de bar, mais est devenue un « streetery » lorsque la ville a autorisé les entreprises à utiliser des espaces de stationnement pour manger. « Comme tout le monde, nous n’avons pas gagné d’argent. Mais ça faisait du bien d’ouvrir une entreprise », a déclaré Pasquarello. « Donc ça a été un mélange de trucs. Chaque endroit devait trouver une façon différente de gérer ça. » Beaucoup de ces entreprises n’ont pas été aussi chanceuses. Plus de 110000 bars et restaurants ferment définitivement leurs portes en 2020, selon la National Restaurant Association. Dans la plupart des États, Les mesures de verrouillage sévères imposées pour lutter contre Covid-19 ont forcé les entreprises qui fonctionnaient déjà avec de faibles marges à fermer complètement, puis à rouvrir avec une capacité pour la plupart limitée. Mais comme les vaccinations donnent de l’espoir dans la lutte contre la pandémie, la fortune pourrait commencer à tourner pour les entreprises axées sur l’hôtellerie. « Je suis très optimiste que nous reviendrons là où nous étions », a déclaré Pasquarello. Tout le monde n’est pas aussi convaincu.

Faire face à une pénurie de main-d’œuvre

Dans d’autres régions du pays, la situation n’est pas aussi claire et il ne s’agit pas seulement de rouvrir dans les conditions de l’ère Covid. Carlos Gazitua est PDG de Sergio’s Family Restaurants, un groupe de restaurants cubains en Floride. Gazitua se prépare pour un été qu’il anticipe comme potentiellement record en termes de demande, mais craint un problème important à l’autre bout – l’offre, comme obtenir suffisamment de main-d’œuvre pour répondre à tous les clients affamés pour retourner au restaurant. « Cet été, nous nous attendons à des chiffres records ici », a-t-il déclaré. « Tous les hôtels sont réservés, les restaurants s’attendent à devenir des briseurs de gangs. Ce qui se passe ensuite est une autre histoire. Une fois que le stimulus est parti, c’est à ce moment-là que nous allons comprendre où se trouve l’industrie. »

Dans une situation qui n’est guère propre aux bars et restaurants, Gazitua résume désormais le défi essentiel: de nombreux postes ouverts, mais une difficulté extrême à les pourvoir en raison d’un certain nombre de facteurs. Il existe des prestations de chômage améliorées Selon la Chambre de commerce des États-Unis, cela dissuade les travailleurs les moins bien rémunérés de retourner à leur emploi. Il existe également des inadéquations de compétences, ce qui fait que les travailleurs ont du mal à s’adapter à de nouvelles disciplines, ainsi qu’une peur persistante quant à la trajectoire future de la pandémie qui en retient encore certains chez eux. Quelle qu’en soit la cause, la pénurie met à rude épreuve les propriétaires d’entreprise qui tentent de se doter de personnel, ainsi que les employés qui doivent travailler plus longtemps pour compenser le manque de personnel disponible. « Nous avons augmenté les salaires. Nous avons environ trois agences de recrutement différentes qui sont constamment à la recherche de personnes », a déclaré Gazitua. « D’autres restaurateurs se promènent dans les quartiers en distribuant des dépliants. Les héros de nos communautés sont les gens qui travaillent actuellement pour vous et moi. Ces gens sont épuisés. » Le rapport d’avril sur la masse salariale non agricole a provoqué un choc lorsque le ministère du Travail a déclaré que l’économie n’avait ajouté que 266 000 emplois en un mois alors que Wall Street attendait 1 million. Certains économistes ont cité l’amélioration des allocations de chômage comme moteur de la pénurie de main-d’œuvre, tandis que d’autres ont déclaré que le décompte pouvait simplement être une anomalie statistique. Pratiquement tous les autres indicateurs du marché du travail ont été positifs, y compris les demandes de chômage, le décompte des salaires privés d’ADP et un rapport publié lundi par le Conference Board qui a montré que son indice d’emploi avait augmenté de 2,7% en avril et est maintenant de 45,7% plus élevé qu’il y a un an. Mais l’industrie hôtelière est sortie d’avril toujours en baisse de plus de 2,8 millions de travailleurs d’où elle était pré-pandémique, avec un taux de chômage de 10,8% par rapport au niveau national de 6,1%, selon le Bureau of Labor Statistics.

L’industrie battue cherche l’espoir

Le propriétaire et président d’Elmer Schultz Services, Kirby Mallon, voit de près les difficultés d’emploi du secteur dans son entreprise de réparation d’équipement de cuisine dans les restaurants ainsi que dans les maisons de retraite, les hôpitaux et les écoles. Il est également basé dans la région de Philadelphie. « Les restaurants, en général, aspirent le vent. Ces types pleurent sur mon épaule », a-t-il déclaré.

Kirby Mallon, propriétaire et président d’Elmer Schultz Services. Avec l’aimable autorisation de Kirby Mallon