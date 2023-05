Les restaurants adoptent les réservations premium pour cibler les gros dépensiers

Lorsque les villes et les États ont annulé les règles de verrouillage, beaucoup ont mis en œuvre de nouvelles commandes pour les restaurants afin de faciliter la recherche des contacts, par exemple en demandant aux clients de réserver des tables à l’avance. Même après la disparition des exigences de vaccination, la demande accrue de réservations est restée. Réservation d’avoirs’ Le service de réservation OpenTable a déclaré en 2022 qu’il connectait plus d’un milliard de personnes à des restaurants chaque année. Ce nombre a grimpé à plus de 1,5 milliard de consommateurs, lundi.

Sous la pression de la hausse des coûts et ressentant toujours la gueule de bois des pertes liées à la pandémie, les restaurants adoptent les réservations qui ciblent les convives à revenu plus élevé alors que de plus en plus de consommateurs réservent leurs tables à l’avance.

À la suite de ces changements alimentés par la pandémie, les restaurants et les entreprises qui les aident à réserver leurs tables ciblent les gros dépensiers avec des options de réservation premium pour augmenter les ventes. La stratégie fait écho à la poussée plus large dans les industries pour encourager les clients à payer plus pour de meilleures expériences, comme ils peuvent obtenir en achetant des billets de première classe des compagnies aériennes, les dosettes de détergent à lessive de Tide et Pomme ‘s AirPods Pro.

« Il ne s’agit plus seulement de faire entrer des corps dans la porte », a déclaré à CNBC la co-fondatrice et chef de produit de SevenRooms, Allison Page. « Il s’agit de s’assurer que le restaurant reçoit le bon corps dans les portes, qu’il s’agisse de clients qui visitent fréquemment ou qui ont une dépense moyenne plus élevée par couverture. »

Avec le soutien de Danny Meyer Investissements hôteliers éclairésSevenRooms propose aux restaurants des outils tels que la commande en ligne, les listes d’attente et les réservations, puis partage avec eux plus de données clients que Resy et OpenTable pour les aider à cibler des convives spécifiques.

Environ les deux tiers des clients des restaurants de SevenRooms utilisent son logiciel pour promouvoir des expériences spéciales ou vendre des surclassements lorsque les clients réservent. Page a déclaré que l’évolution vers les réservations de restaurants haut de gamme peut expliquer en partie pourquoi il semble qu’il est tellement plus compétitif de réserver une table à l’avance ces jours-ci.

« Beaucoup de ces réservations sont réservées aux meilleurs clients », a-t-elle déclaré.

Par exemple, réserver une table au Carbone préféré des célébrités à Las Vegas sera presque impossible pour le dîner moyen. Mais les membres MGM Rewards qui ont au moins le statut Gold verront plus de réservations souhaitables disponibles, grâce à SevenRooms.

De même, le programme Global Dining Access de Resy propose des réservations exclusives dans certains des restaurants les plus demandés, tels que Balthazar et Le Bernardin à New York. La société de réservation a lancé le programme en 2021, deux ans après American Express a acheté Resy pour ajouter plus d’avantages à ses titulaires de carte. Les réservations exclusives sont réservées aux clients disposant de certaines cartes AmEx, y compris l’option platine de la société, qui entraîne des frais annuels élevés de 695 $.

Resy’s Kelly a déclaré que le programme comptait désormais plus de 650 restaurants, principalement dans les plus grandes villes américaines.

Kirk Estopinal, partenaire du restaurant Cane & Table de la Nouvelle-Orléans, a déclaré qu’il avait initialement hésité à réserver des tables uniquement aux titulaires de carte American Express.

« Je n’aime pas du tout toute la » ligne Disney FastPass « des réservations de restaurants », a-t-il déclaré. « J’avais quelques inquiétudes à ce sujet, le simple fait que les gens paient essentiellement pour avoir accès à ce qui devrait être une situation démocratisée dans mon esprit. »

Mais il y a environ neuf mois, Cane & Table a sauté le pas et a rejoint le programme. Estopinal a déclaré que le fait de réserver quelques tables pour ces réservations a donné au restaurant une marge de manœuvre supplémentaire pour les rendez-vous ou a permis aux convives de s’attarder. si les places n’ont pas été réservées à l’avance.

« Le but est d’attraper un poisson à la fin, n’est-ce pas? Que ce poisson soit un poisson sans rendez-vous ou du programme Global Dining Access », a-t-il déclaré.

Estopinal a déclaré qu’il n’avait vu aucune mesure montrant que les membres de Global Dining Access dépensent plus d’argent que le restaurant typique, ajoutant que de nombreux clients de Cane & Table sont en vacances et sont déjà prêts à dépenser plus pour leur nourriture et leurs boissons.