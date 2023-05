Les ressources des feux de forêt du Québec atterrissent en Saskatchewan. pour renforcer les efforts de lutte contre les incendies

Des camions-citernes et des membres d’équipage du Québec sont arrivés pour aider à combattre les incendies dans le nord de la Saskatchewan, selon l’agence provinciale de sécurité publique.

Le gouvernement du Québec a envoyé deux camions-citernes, plus quatre pilotes et deux ingénieurs, pour renforcer la lutte contre les incendies de forêt en Saskatchewan, a déclaré dimanche à CBC News un porte-parole de l’Agence de sécurité publique de la Saskatchewan dans un courriel.

Les pilotes et les ingénieurs aident à combattre l’incendie de Sharp, qui brûle au nord de La Ronge, en Saskatchewan, une ville située à environ 345 kilomètres au nord-est de Saskatoon. L’avion, quant à lui, sera déployé sur d’autres incendies dans la région du nord selon les besoins, a déclaré le porte-parole.

À 10 h 30 HNC lundi, 26 incendies de forêt brûlaient dans toute la province, dont six qui n’étaient pas maîtrisés, selon le dernier bulletin publié par l’unité de renseignement et de connaissance de la situation de la SPSA.

La SPSA considère que sept incendies de forêt sont à noter, y compris les incendies de Shaw et Smith, qui ont chacun brûlé plus de 100 000 hectares. Le feu Shaw brûle entre Buffalo Narrows et l’île-à-la-Crosse, tandis que le feu Smith brûle au nord de Pinehouse.

Colleen Oneeye de Turnor Lake, en Saskatchewan, à environ 70 kilomètres au nord de Buffalo Narrows, se souvient avoir traversé le barrage routier mis en place pour l’incendie de Shaw et avoir vu les flammes près de la route et d’épais nuages ​​​​de fumée sombre au-dessus.

« Je n’arrivais pas à y croire », a déclaré Oneeye à CBC News depuis Prince Albert.

Oneeye vivait à Turnor Lake lorsque la communauté a été évacuée en raison d’un incendie de forêt au début des années 2000, alors ils sympathisent avec les résidents d’endroits comme Buffalo Narrows, qui ont émis des ordres d’évacuation.

A l’époque « nous ne savions pas si nous allions revenir. Alors je peux imaginer comment Buffalo [Narrows] se sent en ce moment. »

La SPSA soutient 245 évacués de Patuanak, en Saskatchewan, qui ont fui vers North Battleford; 165 personnes de Buffalo Narrows qui se sont rendues à Lloydminster; et 95 évacués au total de l’île-à-la-Crosse, de Jans Bay et de Buffalo Narrows qui ont fui vers Regina, a déclaré un porte-parole.

L’agence aide également plusieurs communautés évacuées avec la logistique, ont-ils ajouté.

La semaine dernière, l’agence de sécurité publique a mis en place une interdiction de feu pour la moitié nord de la Saskatchewan, conformément à la Wildfire Act provinciale, en raison du risque d’incendie extrême dans la région.

Plus de 200 interdictions et restrictions locales de feu sont également en vigueur dans toute la province, en particulier dans la région centrale, selon le carte d’interdiction de feu active.

Entre-temps, Environnement Canada a publié des déclarations spéciales sur la qualité de l’air pour le nord et l’ouest de la Saskatchewan en raison de la fumée des feux de forêt.

La qualité de l’air dans certaines parties de la Saskatchewan devrait être risquée lundi, selon La cote air santé d’Environnement Canada.

L’air dans la région de Buffalo Narrows est le pire qu’il puisse être et devrait le rester jusqu’à mardi soir au moins. La qualité de l’air à Swift Current est considérée comme « à haut risque » pour le moment, mais devrait s’améliorer d’ici mardi.

La qualité de l’air à Estevan, Prince Albert, Regina et Saskatoon devrait présenter un risque modéré à élevé jusqu’à lundi soir, mais devrait s’améliorer mardi.