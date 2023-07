Les responsables voient des promesses dans une unité pénitentiaire de Caroline du Sud où la «justice réparatrice» a renforcé la sécurité

TURBEVILLE, SC (AP) – Une unité pénitentiaire de Caroline du Sud où des hommes plus âgés condamnés à des peines plus longues encadrent de jeunes adultes qui se préparent à réintégrer la société donne aux responsables l’espoir qu’une approche différente des conditions de vie réduira la violence derrière les barreaux.

L’établissement de logement spécial connu sous le nom d’unité CORE (Community Opportunity Restoration Enhancement) met l’accent sur une méthode peu orthodoxe de réforme des prisonniers appelée «justice réparatrice» qui donne la priorité à la communication ouverte et à l’autocorrection par le biais d’un engagement de groupe et de rencontres individuelles.

Cette atmosphère a entraîné moins d’incidents violents, selon une étude des unités à l’intérieur de deux centres de détention d’État par l’Institut de justice Vera. De plus, les participants qui habitent l’unité qui présente des murs recouverts de peintures murales colorées et de lumière naturelle ont loué la nouvelle initiative pour permettre une plus grande liberté dans la personnalisation de leurs espaces et le développement de relations de confiance avec les agents correctionnels.

« Ces gars doivent être capables de se laisser aller et de s’exprimer ainsi que leurs émotions », a déclaré Matt, un mentor qui coupe les cheveux dans une aile qui comprend deux sièges et un poteau de barbier. « Cela leur donne l’opportunité d’être qui ils sont vraiment, au lieu de cette mentalité de dur à cuire que vous devez adopter lorsque vous êtes en prison. »

Matt est l’un des cinq mentors vivant actuellement aux côtés de 30 mentorés dans l’une de ces unités de logement spéciales à l’établissement correctionnel de Turbeville, une prison d’État à sécurité moyenne située dans le centre de la Caroline du Sud. L’Associated Press a accepté de publier uniquement son prénom dans le cadre d’une politique du Département des services correctionnels de Caroline du Sud visant à protéger les victimes.

L’unité semble différente de la plupart. Les participants portant des polos bleus et des kakis peuvent passer jusqu’à 15 heures par jour en dehors de leurs cellules. Les chambres personnelles reçoivent la lumière du soleil et peuvent être décorées avec des photographies.

Des œuvres d’art lumineuses réalisées par les participants tapissent les sols et les murs. Des logos peints pour les équipes sportives professionnelles et collégiales apparaissent devant de nombreuses portes. Les peintures murales représentent des personnalités influentes et mettent en évidence des phrases telles que « EMPOWER BLACK MEN ».

Les hommes accèdent à des services publics qui ne sont généralement pas partagés par les prisonniers. Les machines à laver signifient que les vêtements sont lavés plus fréquemment. Un mini-réfrigérateur offre la possibilité de stocker de l’eau et apporte ce qu’un mentor a décrit comme «l’espoir de la liberté». Une cuisine facilite le partage de nourriture dans un espace réputé pour donner de la dignité et lutter contre le vol.

Les anomalies s’étendent également à la discipline. Les infractions de niveau inférieur telles que la conduite désordonnée et la possession de contrebande peuvent entraîner des devoirs d’écriture liés à l’acte répréhensible, des excuses publiques aux personnes lésées ou des tâches supplémentaires sans rémunération.

La recherche indique que les personnes dans de tels contextes sont moins susceptibles de se livrer à la violence. Au cours de la première année de l’initiative, l’étude de Vera a fait état de six condamnations violentes au sein d’un groupe de 100 participants assignés au hasard à l’unité, contre 15 parmi 100 candidats laissés au hasard dans la population carcérale générale.

Lors de l’application d’une analyse statistique, l’étude a estimé une diminution de 73% des risques de condamnations violentes à l’intérieur des unités spéciales.

Dans l’ensemble, les accusations d’inconduite étaient comparables entre les groupes de traitement et de contrôle. Selma Djokovic, directrice associée de la recherche chez Vera, a suggéré que les incidents à l’intérieur de l’unité n’atteignaient pas des niveaux « où les gens doivent recourir à la violence ».

«Les gens ont encore des ennuis parce que les gens sont des gens. Les jeunes adultes sont de jeunes adultes. Mais la violence est en baisse », a déclaré Djokovic lors d’un panel le mois dernier.

L’initiative est un pas dans la bonne direction, a déclaré Madalyn Wasilczuk, professeur de droit à l’Université de Caroline du Sud qui a fait des recherches sur les décès dans les centres de détention.

Wasilczuk, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que le suicide faisait partie des autres formes de violence qui devaient également être abordées. Les prisons d’État et fédérales de Caroline du Sud avaient le sixième taux de suicide le plus élevé de 2015 à 2019, selon le Bureau of Justice Statistics.

« Les conditions de nos prisons contribuent à produire de la violence », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Ce n’est pas une surprise pour moi que traiter les gens plus humainement et mieux réduirait la violence. »

Le procureur général adjoint du ministère américain de la Justice, Amy Solomon, a déclaré aux membres du panel que le modèle de « justice réparatrice » est reproductible. Cinq unités existaient dans le Connecticut, la Caroline du Sud et le Massachusetts au moment de l’étude. D’autres se trouvent maintenant dans le Colorado et le Dakota du Nord.

Solomon a déclaré à AP que l’expansion était en partie une question de « volonté politique » et a déclaré que des subventions existent pour aider les établissements correctionnels à « tester les eaux ». L’un finance l’assistance technique et le personnel pour aider à la mise en œuvre de l’initiative. Un autre soutient la recherche sur la relation entre les climats et les interactions à l’intérieur des prisons.

« Vous montrez à tout le monde dans tout le pays ce qui est possible dans cette prison, ainsi que dans les prisons, les prisons et d’autres établissements à travers le pays », a déclaré Solomon au panel le mois dernier.

Mais les responsables ont reconnu les obstacles à l’expansion. Djokovic a déclaré que de nombreux membres du personnel de Vera sont nécessaires pour faciliter l’effort et que les prisons doivent également modifier les structures de dotation en personnel.

Khalil, un homme de 52 ans qui a récemment rejoint l’initiative 33 ans après avoir été condamné à perpétuité, a déclaré que la justice réparatrice serait mieux diffusée dans les prisons car elle « fait ressortir le potentiel des gens ». Mais il trouvait cet objectif « irréaliste » désormais compte tenu du nombre de formations nécessaires.

Pour Khalil, la prison était un endroit avec des gens « sans espoir » et « sur les nerfs ». Mais il a dit que ces changements ont favorisé la réhabilitation. En tant que mentor donnant des leçons sur l’impact sur les victimes, Khalil guide les mentorés à travers des processus de remords et d’empathie.

« J’ai demandé à Dieu de me pardonner pour ce que j’ai fait. Mais cela n’a rien à voir avec l’impact sur un autre être humain et les vies que j’ai blessées », a déclaré Khalil. « J’enseigne aux jeunes que nous sommes obligés de faire quelque chose. »

L’accent mis sur les jeunes est essentiel car la population des 18 à 25 ans a historiquement les niveaux de récidive les plus élevés, a déclaré Nikeya M. Chavous, qui supervise les services de libération conditionnelle et de réinsertion des jeunes délinquants en Caroline du Sud. Elle a déclaré que l’initiative vise à inculquer des compétences d’adaptation et d’autogestion qui leur manquent souvent en raison d’un traumatisme « flagrant » et d’un soutien insuffisant.

D’autres résultats pourraient aider à inverser les tendances de la pénurie de personnel. Les employés de l’unité spéciale ont signalé moins de stress et de croissance professionnelle à des niveaux élevés que Solomon a qualifiés d ‘ »inouïs ». Les responsables ont déclaré que l’initiative pourrait améliorer la rétention en faisant des unités un endroit où les agents correctionnels veulent travailler.

« Au lieu de rester debout et de regarder, ils feront partie de la correction », a déclaré à AP le directeur du département des services correctionnels de Caroline du Sud, Bryan Stirling. « L’objectif est qu’ils s’assurent que les gens réintègrent la société en toute sécurité. »

